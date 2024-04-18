فرحة أطفالنا هترجع بقوة! تردد قناة بطوط الجديد على النايل سات وعرب سات 2024

يعد تردد قناة بطوط الحديث لعام 2024 من أكثر القنوات التي يتم البحث عنها، وهذه القناة تعد من أبرز القنوات في عالم الرسوم المتحركة والترفيهية، يسعدنا أن نقدم لكم تردد قناة بطوط الجديد لعام 2024 على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، سوف نتحدث في هذا المقال عن تردد هذه القناة بالتفصيل.

تردد قناة بطوط الجديد 2024

الكثير من المواطنين قامت بالبحث عن تردد قناة بطوط الحديث لعام 2024 على كافة الأقمار الصناعية لكي تتمكن صغارهم من متابعة البرامج والأفلام الكارتونية بجودة عالية دون دفع رسوم أو اشتراك أي مجانًا، كما تعرض هذة القناة أفلام وبرامج تحت إشراف الأمهات والآباء وهذة القناة تسعى إلى عرض محتوى هادف ومفيد للصغار عن طريق عرض مجموعة مختلفة من البرامج والمسلسلات الكرتونية الترفيهية المحببة ومن أمثلة هذه المسلسلات الكرتونية سندريلا، وتوم وجيري، سوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية تنزيل تردد قناة بطوط الحديث على أجهزة الاستقبال المحددة بكل بساطة لكي تستمتع بالمتابعة.

تردد قناة بطوط الحديث 2024 على النايل سات

سوف نعرض لكم تردد قناة بطوط الجديد 2024 على النايل سات، وهو يتمثل فيما يلي:

تردد قناة بطوط : 11494.

معدل الترميز للقناة بطوط : ٢٧٥٠٠.

وبالنسبة معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

معدل الاستقطاب :أفقي.

تردد قناة بطوط على عرب سات

التردد: ١١٥٩٤.

وبالنسبة لمعدل الترميز:٢٧٥٠٠.

ومعامل تصحيح الخطأ لقناة بطوط: 6\5.

وبالنسبة لمعدل الاستقطاب: رأسي.

كيفية ضبط تردد قناة بطوط على الرسيفر

سوف نوضح طريقة تنزيل تردد قناة بطوط على الرسيفر وهو كالتالي: