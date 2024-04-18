فرحة أطفالنا هترجع بقوة! تردد قناة بطوط الجديد على النايل سات وعرب سات 2024
يعد تردد قناة بطوط الحديث لعام 2024 من أكثر القنوات التي يتم البحث عنها، وهذه القناة تعد من أبرز القنوات في عالم الرسوم المتحركة والترفيهية، يسعدنا أن نقدم لكم تردد قناة بطوط الجديد لعام 2024 على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، سوف نتحدث في هذا المقال عن تردد هذه القناة بالتفصيل.
تردد قناة بطوط الجديد 2024
الكثير من المواطنين قامت بالبحث عن تردد قناة بطوط الحديث لعام 2024 على كافة الأقمار الصناعية لكي تتمكن صغارهم من متابعة البرامج والأفلام الكارتونية بجودة عالية دون دفع رسوم أو اشتراك أي مجانًا، كما تعرض هذة القناة أفلام وبرامج تحت إشراف الأمهات والآباء وهذة القناة تسعى إلى عرض محتوى هادف ومفيد للصغار عن طريق عرض مجموعة مختلفة من البرامج والمسلسلات الكرتونية الترفيهية المحببة ومن أمثلة هذه المسلسلات الكرتونية سندريلا، وتوم وجيري، سوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية تنزيل تردد قناة بطوط الحديث على أجهزة الاستقبال المحددة بكل بساطة لكي تستمتع بالمتابعة.
تردد قناة بطوط الحديث 2024 على النايل سات
سوف نعرض لكم تردد قناة بطوط الجديد 2024 على النايل سات، وهو يتمثل فيما يلي:
- تردد قناة بطوط : 11494.
- معدل الترميز للقناة بطوط : ٢٧٥٠٠.
- وبالنسبة معامل تصحيح الخطأ: 6\5.
- معدل الاستقطاب :أفقي.
تردد قناة بطوط على عرب سات
- التردد: ١١٥٩٤.
- وبالنسبة لمعدل الترميز:٢٧٥٠٠.
- ومعامل تصحيح الخطأ لقناة بطوط: 6\5.
- وبالنسبة لمعدل الاستقطاب: رأسي.
كيفية ضبط تردد قناة بطوط على الرسيفر
سوف نوضح طريقة تنزيل تردد قناة بطوط على الرسيفر وهو كالتالي:
- اضغط على زر موافق الموجود على جهاز التحكم.
- اختر الاعدادات وبعدها اختر تثبيت يدوي.
- وعند الإنتهاء من التثبيت اليدوي اختر بين قمر النايل سات الصناعي أو قمر عرب سات.
- سجل المعلومات المطلوبة للتردد كما هو مذكور أعلاه.
- قم بالضغط بعد ذلك على زر بحث ومن ثم انقر على زر حفظ وعند الإنتهاء، سوف يتم عرض القناة على جهازك المحدد بك.