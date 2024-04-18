يبدأ من 50 جنية!! اسعار متر التصالح في مخالفات البناء في هذه المناطق.. أعرف التفاصيل

يرتفع بحث المواطنين عن أسعار متر التصالح في مخالفات البناء فمن الجدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قامت بتنظيم الأوضاع المتعلقة بها المترقب صدورها بصورة نهائية من جانب الحكومة بالأيام القليلة القادمة وتجدر الإشارة بأن الرسوم التي تتعلق بفحص الطلب الذي يتم تقديمه لتحقيق التصالح تتباين وذلك تبعًا للمساحة وما إن كانت المخالفة بالقرى والمدن وفيما يلي سوف نرفق لكم التفاصيل.

اسعار متر التصالح في مخالفات البناء

تبعًا للجدول الذي تم إرفاقه باللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح فى مخالفات البناء فإن الطلب الذي يتم تقديمه لاتصاله للمساحة التي تكون 250 م مكعب يكون بما يقرب من حوالي 500 جنيه مصري، وذلك للمدن بالإضافة إلى المناطق الصناعية وما يقرب من حوالي 125 جنيه مصري للقرى، بالإضافة إلى التوابع الخاصة بها لاكثر من 250 م مكعب و 2000 جنيه مصري لجميع المدن بالإضافة إلى المناطق الصناعية، علاوة على 1000 جنيه مصري للكرة بالإضافة إلى التوابع الخاصة بها وذلك للمساحات التي تكون أكثر من 500 م مكعب وايضا 3000 جنيه مصري للمناطق الصناعية وأيضا المدن و 2000 جنيه مصري القرى والتوابع الخاصة بها التي تكون المساحات بها أكثر من 1000 متر مكعب.

رسم التصالح في مخالفات البناء

يبلغ رسم التصالح بمخالفة البناء لما يقرب من حوالي 4000 جنيه مصري لكلا من المناطق الصناعية وأيضا المدن، لحوالي 3500 جنيه مصري للقرى وايضا التوابع الخاصة بها وذلك للمساحات التي تكون أكثر من حوالي 2000 متر مكعب.