هتستلم دلوقتي .. رابط منحة 1000 جنيه لمحدودي الدخل والعمالة الغير منتظمة “هنـــا”

تقديم للحكومة المصرية باستمرار على تقديم أكبر دعم مالي الأكثر احتياجا في مصر حتى يقومون بتلبية احتياجاتهم الشهرية حيث قامت وزارة العمل مؤخرا بالإعلان عن المنحة 1000 جنيه لجميع المواطنين الغير قادرين على العمل أو ذات الدخل المحدود او للعمالة الغير منتظمة ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الرابط الذي يمكنكم من الاستعلام عن منحة 1000 جنيه العمالة الغير منتظمة والاطلاع على الخطوات التي تمكنك من الاستعلام بشكل صحيح تابعوا معي.

رابط منحة 1000 جنيه

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإتاحة رابط الكتروني يمكنكم من خلال التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة التي تقدم من الدولة والتي تقدر ب 1000 جنيه وجاء ذلك وفقا لقانون العمل الذي تم صدوره برقم 12 لسنة 2003 فيما يخص العمالة الغير منتظمة ويمكنكم الدخول على موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والاستعلام مباشرة من خلال النقر على هذا الرابط.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

هناك بعض الأوراق والمستندات التي يجب إحضارها حتى يتم قبولك في منحة العمالة الغير المنتظمة يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية: