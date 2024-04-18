لأولى وتانية وتالتة “موعد بداية الامتحانات الاعدادية 2024” الامتحانات النهائية + ارقام الجلوس

بعد الانتهاء من إجازة عيد الفطر المبارك والعودة إلى الدراسة يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد بداية الامتحانات الاعدادية حيث تفصلنا أيام قليلة ومعدودة عن بداية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الاعدادية ، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم في الفترة الأخيرة الماضية أن امتحانات نهاية العام تبدأ يوم الثامن من شهر مايو وتستمر حتى يوم 23 مايو 2024 ، ومن المتوقع ان تكون امتحانات الشهادة الاعدادية يوم 15 مايو 2024 كما ستعلن جميع مديريات التربية والتعليم خلال الأيام القادمة.

موعد بداية الامتحانات الاعدادية

يتساءل الكثير من طلاب وطالبات المرحلة الاعدادية واولياء الامور عن موعد بداية الامتحانات الاعدادية وذلك خلال النصف الأول من شهر مايو 2024 ، وسوف تقوم جميع الإدارات التعليمية بالمحافظات المختلفة بوضع جدول امتحانات الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الثاني ، وسيتم الإعلان عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع القادم وذلك في العديد من المحافظات ، مع الالتزام بخطوة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه سيتم الانتهاء من امتحانات النقل لجميع الصفوف الدراسية يوم 23 مايو 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

بعد التعرف على موعد بداية الامتحانات الاعدادية يبحث الكثير من المهتمين بالعملية التعليمية عن جدول امتحانات الثانوية العامة والذي تم الإعلان عنه من أيام عديدة حيث تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 22 يونيو 2024 ، ويستمر لمدة شهر تقريبًا وتنتهي امتحانات الثانوية العامة يوم 20 يوليو 2024 ، وتبدأ اجازة نهاية العام يوم 21 يوليو 2024.