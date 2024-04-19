“وقتاش الإجازة“ موعد عطلة الصيف 2024 بالجزائر وزارة التربية الوطنية تحدد رسميا
عطلة الصيف 2024 في الجزائر
يمكن لطلاب المدارس والجامعات بالجزائر الاطلاع على كل ما يخص العطلات الرسمية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتي وضعت جدول العطلات مسبقا حتى يرجع اليه الاشخاص عند الحاجة وبالتالي لا يكون هناك مجال لانتشار الاخبار الكاذبة والشائعات حول أيام العطلات، وقد كثرت التساؤلات في الفترة الاخيرة عن موعد عطلة الصيف 2024 وهي العطلة الأطول في العام والتي ينتقل بعدها الطلاب من عام دراسي لعام آخر، ويستمتع الطلاب على مدار العام بأربع عطلات رسمية حددت الوزارة تواريخهم من قبل، ومن المقرر ان تبدأ عطلة الخريف يوم 21 اكتوبر 2024 وتنتهي 7 نوفمبر ليحصل بذلك الطلاب على اسبوعين اجازة، أما عطلة الربيع فتبدأ يوم 21 مارس وتنتهي يوم 7 ابريل.
موعد عطلة الصيف 2024 بالجزائر
أما عطلة الصيف 2024 والتي تعد الأطول والمفضلة لدى الطلاب كونهم يستمتعون خلالها بممارسة العديد من الانشطة، وكذلك السفر وقضاء عطلات صيفية مميزة، فموعدها الرسمي كما اعلنت الوزارة بداية من يوم 4 يوليو للطلاب، وبعدها بفترة للمعلمين والاداريين حتى ينتهوا من مهام وظائفهم الخاصة بالامتحانات والدرجات والنتائج النهائية، وتنتهي العطلة بعد ما يقرب من أربعة اشهر حتى الموعد الرسمي لبداية العام الدراسي الجديد.