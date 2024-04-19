“وقتاش الإجازة“ موعد عطلة الصيف 2024 بالجزائر وزارة التربية الوطنية تحدد رسميا

عطلة الصيف 2024 في الجزائر

يمكن لطلاب المدارس والجامعات بالجزائر الاطلاع على كل ما يخص العطلات الرسمية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتي وضعت جدول العطلات مسبقا حتى يرجع اليه الاشخاص عند الحاجة وبالتالي لا يكون هناك مجال لانتشار الاخبار الكاذبة والشائعات حول أيام العطلات، وقد كثرت التساؤلات في الفترة الاخيرة عن موعد عطلة الصيف 2024 وهي العطلة الأطول في العام والتي ينتقل بعدها الطلاب من عام دراسي لعام آخر، ويستمتع الطلاب على مدار العام بأربع عطلات رسمية حددت الوزارة تواريخهم من قبل، ومن المقرر ان تبدأ عطلة الخريف يوم 21 اكتوبر 2024 وتنتهي 7 نوفمبر ليحصل بذلك الطلاب على اسبوعين اجازة، أما عطلة الربيع فتبدأ يوم 21 مارس وتنتهي يوم 7 ابريل.

موعد عطلة الصيف 2024 بالجزائر