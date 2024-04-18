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وحش أمريكي يظهر لأول مرة! شيفروليه تكشف عن كورفيت ZR1 الجديدة في حدث مُنتظر!
بعدما شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعاً كبيراً في عالم السيارات عاودت التراجع مرة أخرى ومن بين أكثر تلك الأنواع التي شهدت ذلك التراجع هي سيارة شيفروليه كورفيت، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع شيفروليه كورفيت ZR1 تظهر لأول مرة، حيث كشفت شركة شيفروليه النقاب عن طرازها الجديد “كورفيت ZR1” من خلال فيديو تشويقي، وذلك في حدث مُنتظر من قبل مُحبي السيارات الرياضية.
شيفروليه تكشف عن كورفيت ZR1 الجديدة
- ساعد استقرار سعر الدولار في السوق المحلي على استقرار وهبوط أسعار الكثير من السيارات.
- وتعد سيارة شيفروليه كورفيت zr1 من أقوى وأفضل أنواع سيارات شيفروليه، وسوف تتصدر موضة صيف هذا العام.
- وتحمل تلك السيارة العديد من المواصفات الرائعة والتي أهمها أنها تعمل بواسطة الطاقة الكهربائية.
- كما تنتمي أيضاً تلك السيارة إلى طراز السيارات الرياضية ذات الإمكانيات والشكل الرائع.
- وهي مصممة أيضاً بعوامل أمان للحماية من الصدمات والحوادث المفاجأة ولكن يجب أيضاً توخي الحذر جيدا.
- حيث تحتوي تلك السيارة على محرك ٨ سلندر ذات سعة ٥٥٠٠ سي سي، وتصل قوتها إلى ٨٤٨ حصان.
- كما يصل أيضاً معدل دورانها إلى حوالي ١٠١٦ نيوتن متر، وتحتوي تلك السيارة أيضاً على فتحات للتهوية عند غطاء المحرك.
- كما تحتوي أيضاً على فتحات أخرى للتهوية أيضاً عند العجلات الأمامية، والنجاح الخلفي لها أكبر من الجناح الامامي.
- وتدعم تلك السيارة شكل شيك وأنيق يناسب جميع الأذواق والاعمار.
- بالإضافة أيضاً إلى أنها تعد سيارة صديقة للبيئة وذلك لأنها تعمل من خلال الطاقة النظيفة.