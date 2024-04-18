1000 جنية لكل مواطن “الاستعلام عن زيادة معاشات شهر مايو 2024” .. أحسب هتقبض كام

تداولت بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن زيادة معاشات شهر مايو لعام 2024 حيث زيادات عمليات البحث بعد أن بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في الاستعداد لصرف المعاشات عن شهر مايو لعام 2024 حيث أنه يستفيد من المعاشات ما يقرب من 11 مليون مواطن مصري يستحقون للمعاشات في جميع المحافظات المصرية ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على كيفية الاستعلام عن زيادة معاشات شهر مايو لعام 2024 تابعوا معي.

الاستعلام عن زيادة معاشات شهر مايو 2024

يمكنكم من خلال النقاط التالية الاطلاع على كيفية الاستعلام عن زيادة معاشات شهر مايو لعام 2024:

اولا بالدخول على الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال النقر على هذا الرابط.

القائمة الرئيسية اكتب اسم المستعمل وكلمة المرور الخاصة بها.

انقر على ايقونة الاستعلام عن قيمة المعيشة الظاهرة أمامك.

قم باستكمال بقية البيانات الظاهرة في الرابط .

بعد التأكد من كتابة البيانات بشكل صحيح انقر على أيقونة استكمال العملية.

موعد صرف المعاشات عن شهر مايو

وفقا لما تم الإعلان عنه فسوف يتم صرف المعاشات عن شهر مايو مباشره بعد انتهاء إجازة عيد الفطر بأسبوعين حيث جاء ذلك القرار بعد الزيادة الاخيرة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية التي تصل إلى 15% ومن المقرر أن يتم صرف المعاشات مع بداية كل شهر وبناء على ذلك فسوف يتم صرف المعاشات عن شهر مايو لعام 2023 يوم الأربعاء الموافق واحد مايو عام 2024..