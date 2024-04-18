يا سعدك يا هناك “قيمة نصيب الفرد على بطاقة التموين 2024” لشهر مايو القادم .. زيادة 150 جنية

تستعد الان وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف السلع الغذائية لشهر مايو عام 2024 حيث أنه تزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المستحقين من الدعم التموين الذي يقرب عددهم من 23 مليون بطاقة تموينية عن قيمة نصيب الفرد على بطاقة التموين حيث التموين والتجارة الداخلية قامت بالإعلان عن ذلك وعن موعد صرف السلع ويمكنكم الاطلاع عليهم من خلال متابعه هذا المقال.

قيمة نصيب الفرد على بطاقة التموين

اعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ان لكل فرد مدون على البطاقة التموينية يمكن صرف 50 جنيه شهريا دعم تمويني ويمكن صرف زجاج الزيت 800 مللي للشخص المدون على البطاقة وحد اقصى للبطاقة اربع زجاجات زيت و 1 كيلو من السكر لكل فرد وبحد اقصى على بطاقة التموين 6 كيلو من السكر للبطاقة الواحدة شهريا حيث ان وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدم عدد كبير جدا من السلع الأساسية التي يحتاج إليها المواطن محدود الدخل المستفيد من السلع التموينية وتقدم هذه السلع من خلال ما يقرب من 40 ألف منفذ بيع على مستوى المحافظات المصرية حيث أنه يتم صرف السلع التموينية يوم واحد من كل شهر وتطبيقا لذلك سوف يتم صرف السلع التموينية لجميع المستفيدين من الدعم التمويل الحاملين للبطاقات التموينية ابتداء من يوم واحد مايو لعام 2024 والجدير بالذكر ان وزارة التموين والتجارة الداخلية تهتم بتوفير السلع على المواطنين حتى يلبي احتياجاتهم الشهرية