“ماسنجر ينتصر على واتساب” مميزات رهيبة تجعل دردشة فيسبوك على الموبايل أفضل من أي وقت مضى!

رغم تواجد الكثير من تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة ما زال تطبيقي الفيس بوك و الماسنجر هما المسيطران ولهما شعبية كبيرة بين الكثير من المستخدمين، ورغم ذلك هناك الكثير من التحديثات المستمرة القائمة عليهما، وكان أخرها تحديث تطبيق الماسنجر، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع ماسنجر ينتصر على واتساب بمميزات رهيبة تجعل دردشة فيسبوك على الموبايل أفضل من أي وقت مضى.

مميزات رهيبة تصل دردشة فيسبوك على الموبايل

تفاجئ جميع مستخدمي تطبيق الماسنجر بوجود تحديثات جديدة على هذا التطبيق وأبرزها ما يلي:

وأول تلك التحديثات أنه أصبح بإمكانك مشاركة صورك مع اصدقائك بدقة

وتمكنك تلك الخاصية من عمل تعديلات وتجميل للصور قبل إرسالها عن طريق بعض الخطوات البسيطة.

فكل ما عليك هو الضغط على الصورة التي تريد مشاركاتها مع صديقك ثم التحويل على زر

وسوف يتم تلقائي عمل تحديث وفلترة الصورة بأحسن جودة وأقل مجهود، وقد سبق تطبيق الواتس آب الماسنجر في هذه الميزة.

رمز ال QR للاتصال السريع

ومن أبرز التحديثات التي قام بها أيضا تطبيق الماسنجر هو إمكانية الاتصال تلقائيا بمجرد عمل مسح الباركود الخاص بالشخص المسجل على هاتفك، ومن ثم التواصل معه.

حيث أصبح بإمكانك أن تقوم بالبحث عن أي شخص على تطبيق الفيس بوك بمجرد مسح الباركود الخاص به، وذلك بدلاً من القيام بكتابة الاسم أو البريد الإلكتروني.

وتعمل هذه الميزة على سهولة التواصل مع الأهل والأصدقاء وأي شخص تريد التواصل معه.

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