“20.000.000 دينار عراقي rafidain-bank.gov.iq“ التسجيل في قروض مصرف الرافدين بدون وسيط 2024 بالعراق والشروط المطلوبة

أعلن مصرف الرافدين في العراق عن مجموعة من القروض التي يتم منحها للشباب وذلك من أجل مساعدتهم في إنشاء المشاريع الخاصة بهم والحد من مستوى البطالة وذلك يدل على مدى جهود الدولة التي تبذلها من أجل الارتقاء بالمستوى الاقتصادي لدى المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، ولكن يجب العلم أن يتم التقديم على تلك القروض وفق مجموعة من الشروط وذلك ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا خطوات التسجيل على قروض مصرف الرافدين في العراق.

خطوات التسجيل في قروض مصرف الرافدين في العراق

قام المصرف بإطلاق رابط إلكتروني يمكنك من خلاله التقديم على قرض مصرف الرافدين وذلك من خلال اتباع مجموعة من الخطوات والتي تكون على النحو التالي:

الخطوة الأولى يتطلب منك زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالمصرف.

ثم بعد ذلك في الخطوة التالية انقر على زر تسجيل الدخول وقم بتدوين البيانات المطلوبة.

من القائمة الموضحة أمامك قم بالدخول على خانة مبادرة ريادة.

يتطلب منك تحديد المبلغ الذي تريد الحصول عليه والفترة التي ترغب في تسديد قيمة القرض من خلالها.

سوف يظهر لك نموذج معلومات يجب عليك ملؤه.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة.

أخيرا انقر على زر إرسال الطلب وانتظر حتى يتم مراجعته من قبل الجهات المسؤولة.

شروط الحصول على قروض مصرف الرافدين

يمكنك الآن الحصول على قرض مصرف الرافدين بقيمة تبدأ من مليون دينار وتصل حتى 20 مليون دينار ولكن يجب أن يتوفر لديك مجموعة من الشروط والتي تكون كالتالي: