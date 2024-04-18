أعرف حالًا معاد الصرف وقيمة نصيب الفرد على تموين شهر مايو 2024 “من هنـــا” وريح دماغك من الإشاعات الكتير

يبحث الكثير من المواطنين في الفترة الاخيرة الماضية عن تموين شهر مايو 2024 حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بداية صرف تموين شهر مايو صباح يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو 2024 ، ويتم توفير الكثير من السلع التموينية بأسعار مخفضة عبر بطاقة التموين ، كما يمكن لجميع المواطنين الحصول على السكر الحر من خلال البطاقة التموينية بعد توفير السكر بكميات كبيرة خلال الفترة الاخيرة الماضية ، وخلال السطور التالية نكشف عن موعد صرف تموين شهر مايو 2024.

تموين شهر مايو 2024

يبدأ صرف تموين شهر مايو بجميع منافذ وزارة التموين في جميع المحافظات المصرية يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 ومن المتوقع أن يستمر صرف تموين شهر مايو طوال أيام الشهر ، ومن الجدير بالذكر أن الأغلبية العظمى من المواطنين المصريين يستفيدون من البطاقة التموينية وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنين في الفترة الاخيرة الماضية ، كما يحصل المواطنين عل الخبر عبر بطاقة التموين.

كيفية اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

بعد التعرف على موعد صرف تموين شهر مايو يبحث الكثير من المواطنين كيفية اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة مصر الرقيمة وذلك وفق مجموعة من الشروط التي أعلنت عنها وزارة التموين حيث يجب أن لا يزيد عدد الأفراد على البطاقة الواحدة عن 3 أفراد ، كما يجب أن لا يقل عمر المولود أو المولودة عن عامين ، ويجب أن يكون الطالب مصري الجنسية.