أعرف حالًا “موعد امتحانات الثانويه العامه 2024 بعد التعديلات الأخيرة” + تحميل جدول الامتحانات النهائي

يتساءل عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن موعد امتحانات الثانويه العامه لعام 2024 حيث أنه تزايدت عمليات البحث عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن ذلك بعد أن انتهى عيد الفطر المبارك وانتهت الإجازة ويستعدون الآن الطلاب والطالبات لتقضيه امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 حيث ان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت بالاعلان عن موعد امتحانات الثانوية العامة منذ بداية العام الدراسي يمكنكم الاطلاع على الجدول من خلال متابعة هذا المقال.

موعد امتحانات الثانويه العامه 2024

تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم العمل على عقد جميع المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة ابتداء من يوم السبت الموافق 22 يونيو لعام 2024 حيث أتى ذلك طبقا للمواعيد التي تم الإعلان عنها في جدول امتحانات الثانوية العامه لعام 2024 الذي تم اعتماده من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية سوف تستمر الوزارة في عقد هذه الامتحانات الى يوم الاربعاء الموافق 18 يوليو لعام 2024 لجميع طلاب الشعبة الأدبية وتنتهي الامتحانات لجميع طلاب الشعبة العلمية يوم السبت الموافق 20 يوليو عام 2024

جدول امتحانات الثانوية العامة

في النقاط التالية الامتحانات التي سوف تظهر في جدول امتحانات الثانوية العامة المعلن من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للشعب الأدبية: