تكنولوجيا

“فرصة ذهبية لعشاق Nokia” هاتف Nokia الأكثر مبيعًا بسعر 1725 جنيه بس.. إلحق العرض بسرعة!

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 21 دقيقة
0
هاتف Nokia C1 2nd Edition
هاتف Nokia C1 2nd Edition

بعد التراجع الكبير الذي حدث لشركة نوكيا بعدما كانت تتواجد في كل منزل في مختلف البلدان، اخذت تعود إلى الأسواق العالمية مرة أخرى وبقوة، وبدأ الكثير أيضاً يعود ويبحث عن منتجاتها مرة أخرى، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع موبايل Nokia الأفضل مبيعاً بكاميرا رائعة سعره 1725 جنيها.

مواصفات هاتف Nokia C1 2nd Edition

  • ولأن الكثير من الناس بدأ يبحث عن مواصفات هاتف Nokia C1 2nd Edition بمجرد الإعلان عنه، فسوف نوضحها لكم فيما يلي:
اسم الهاتف Nokia C1 2nd Edition
نوع الهاتف هاتف ذكي
GPRS يدعم
Edge يدعم
عدد الشرائح اثنين
نوع الشريحة Nano SIM
نوع الشاشة Tft
حجم الشاشة 6,4 بوصة
عدد الأنوية رباعي النواة
عدد الكاميرات اثنين (واحدة خلفية – واحدة أمامية)
دقة الكاميرا الخلفية ٥ ميجا بيكسل
دقة الكاميرا الأمامية ٥ ميجا بيكسل
سعة البطارية ٢٥٠٠ ملي امبير
راديو يدعم
وأي فاي يدعم
هاتف Nokia C1 2nd Edition
هاتف Nokia C1 2nd Edition

مميزات هاتف Nokia C1 2nd Edition

  • يدعم هاتف Nokia C1 2nd Edition العديد من المميزات أبرزها أنه يدعم شكل أنيق وجذاب وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار.
  • كما يدعم أيضاً شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٤ بوصة يمكنك من خلالها التمتع بمشاهدة ممتعة.
  • كما يدعم أيضاً سماعات استريو نقية وجميلة وواضحة تمنحك صوت قوي.
  • بالإضافة أيضاً إلى كاميرا أمامية وخلفية جيدة تمنحك صورة نقية وجميلة.

عيوب هاتف Nokia C1 2nd Edition

وهناك بعض العيوب من وجهة نظر البعض يمكن ذكرها في النقاط التالية، وهي كما يلي:

  • أنه لا يدعم شبكات الجيل الرابع والخامس ومن ثم سرعة إنترنت محدودة مقارنة بالهواتف الأحدث.
  • وأيضا لا يدعم خاصية الشحن السريع للبطارية.
  • كما لا يدعم أيضاً خاصية NFC.
  • كما لا يدعم أيضاً ذلك الهاتف الشحن السريع للبطارية، ومن ثم يستغرق وقت طويل عند شحنه.

سعر هاتف Nokia C1 2nd Edition

  • أما عن سعر ذلك الهاتف في الأسواق المصرية فهو يبلغ حوالي ١٧٢٥ جنيه مصري بنسبة تخفيض تصل إلى ٢٥ %.
إنضم لقناتنا على تيليجرام

صورة shehabelgobaryph2 shehabelgobaryph2منذ 21 دقيقة
0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى