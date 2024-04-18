“فرصة ذهبية لعشاق Nokia” هاتف Nokia الأكثر مبيعًا بسعر 1725 جنيه بس.. إلحق العرض بسرعة!

بعد التراجع الكبير الذي حدث لشركة نوكيا بعدما كانت تتواجد في كل منزل في مختلف البلدان، اخذت تعود إلى الأسواق العالمية مرة أخرى وبقوة، وبدأ الكثير أيضاً يعود ويبحث عن منتجاتها مرة أخرى، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع موبايل Nokia الأفضل مبيعاً بكاميرا رائعة سعره 1725 جنيها.

مواصفات هاتف Nokia C1 2nd Edition

ولأن الكثير من الناس بدأ يبحث عن مواصفات هاتف Nokia C1 2nd Edition بمجرد الإعلان عنه، فسوف نوضحها لكم فيما يلي:

اسم الهاتف Nokia C1 2nd Edition نوع الهاتف هاتف ذكي GPRS يدعم Edge يدعم عدد الشرائح اثنين نوع الشريحة Nano SIM نوع الشاشة Tft حجم الشاشة 6,4 بوصة عدد الأنوية رباعي النواة عدد الكاميرات اثنين (واحدة خلفية – واحدة أمامية) دقة الكاميرا الخلفية ٥ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الأمامية ٥ ميجا بيكسل سعة البطارية ٢٥٠٠ ملي امبير راديو يدعم وأي فاي يدعم

مميزات هاتف Nokia C1 2nd Edition

يدعم هاتف Nokia C1 2nd Edition العديد من المميزات أبرزها أنه يدعم شكل أنيق وجذاب وألوان عصرية وحديثة تناسب جميع الاذواق والاعمار.

كما يدعم أيضاً شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٤ بوصة يمكنك من خلالها التمتع بمشاهدة ممتعة.

كما يدعم أيضاً سماعات استريو نقية وجميلة وواضحة تمنحك صوت قوي.

بالإضافة أيضاً إلى كاميرا أمامية وخلفية جيدة تمنحك صورة نقية وجميلة.

عيوب هاتف Nokia C1 2nd Edition

وهناك بعض العيوب من وجهة نظر البعض يمكن ذكرها في النقاط التالية، وهي كما يلي:

أنه لا يدعم شبكات الجيل الرابع والخامس ومن ثم سرعة إنترنت محدودة مقارنة بالهواتف الأحدث.

وأيضا لا يدعم خاصية الشحن السريع للبطارية.

كما لا يدعم أيضاً خاصية NFC.

كما لا يدعم أيضاً ذلك الهاتف الشحن السريع للبطارية، ومن ثم يستغرق وقت طويل عند شحنه.

سعر هاتف Nokia C1 2nd Edition