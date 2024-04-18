مدفوعة الأجر أبسطوا يا موظفين “موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024” .. مدتها 5 أيام

تتزايد معدل البحث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024، لكل من العاملين في القطاع الخاص والحكومي، حيث يتم البحث على متصفح جوجل والمنصات الأخرى، والجدير بالذكر أن أنتهاء اجازة عيد الفطر لم تتثنى من الأنتهاء إلا أن البعض يراوده الفضول في معرفة موعد الإجازة التالية.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024

وبالرغم من الفترة الوجيزة التي مضت لإجازة عيد الفطر إلا أن العديد من الموظفين يريدون معرفة موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2024، ومن المقرر أن تكون يوم الخميس 25/4 لعام 2024 لتكون تلك الإجازة الرسمية بعد إجازة عيد الفطر مباشرة.

وستكون الإجازة رسمية مسبوقة الدفع لكلا من الموظفين في القطاع العام والقطاع الخاص أيضاً، بالإضافة إلى إجازة عيد العمال التي تأتي بعد إجازة عيد تحرير سيناء وستكون يوم 1 مايو 2024، وستستمر الإجازة لمدة خمسة أيام تقريباً، بالتزامن مع يومي العطلة الأسبوعية لتبدأ من يوم الخميس 2 مايو وتنتهي يوم الأثنين 6 مايو.

جدول إجازات شهر أبريل 2024 المتبقية

توجد إجازة واحدة خلال شهر أبريل لعام 2024 وهي إجازة عيد تحرير سيناء، وستوافق يوم 25 أبريل الموافق يوم الخميس، بالإضافة إلى زيادة أيام الإجازة وفقاً للعطلة الأسبوعية لتصبح الإجازة أربعة أيام.