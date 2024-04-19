بخطوات بسيطة.. كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة 2024 وزارة الداخلية في العراق

تعد البطاقة الوطنية الموحدة التي أطلقتها وزارة الداخلية هي من أهم المستندات التي لا غنى لها في دولة العراق، حيث إن هذه البطاقة تعتبر مستند رسمي يقوم المواطن بإستخراجه في حالة انتقاله من محافظة إلى أخرى، ويمكنك القيام بحجز موعد البطاقة الوطنية إلكترونيًا، والشروط المعنية بطلب الحجز وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

شروط حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

هناك بعض الشروط الهامة التي أطلقتها وزارة الداخلية لكي يتم حجز البطاقة الوطنية في دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم قام بتأدية الخدمة العسكرية.

كما يجب وأن لا يقل عن 18 عامًا.

أن يلتزم بكافة الضوابط المعنية بطلب الحجز.

استيفاء جميع المستندات المعنية بطلب الحجزوالمفروضة من قبل وزارة الداخلية.

كيفية حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق 2024

تتمثل أبرز خطوات القيام بحجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، وفقًا لما يلي:-

أن تقوم بالذهاب إلى مديرية شؤون البطاقة الوطنية.

ثم تسجل دخول إلى المديرية.

ليتم الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

اختيار خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة.

ملء بيانات استمارة طلب الحجز بشكل واضح وبمعلومات صحيحة.

إرفاق المستندات المعنية بطلب الحجز.

التأكد من المعلومات والوثائق الخاصة بطلب الحجز.

ليتم الضغط في النهاية على زر “تأكيد حجز”.

وعليه يتم حصر كافة الطلبات المقدمة والخاصة بطلب الحجز في كافة محافظات دولة العراق.

وعند الإنتهاء من التقديم في حجز البطاقة الوطنية الموحدة، تقوم الجهة المعنية في دولة العراق بمراجعة كافة الطلبات المقدمة والعمل على اختيار ما هو مناسب لكي يتم تأكيد موعد الحجز معه، مع العلم أن هذه الخدمة إلكترونية بحيث تسهل كافة الطلبات المعنية بطلب القبول في البطاقة التي تهم كافة المواطنين.