أسرع حاجة تعمليها في شم النسيم.. حضري الرنجة بالطحينة في دقائق معدودة!

تعتبر الرنجة من أكثر الأكلات المحببة إلينا جميعا، نظرا لطعمها الشهي ومذاقها الطيب، يمكنك تحضيرها في الكثير من الأوقات سواء في عيد الفطر أو في المناسبات المتنوعة، أو الأوقات العادية، بجانبها بصل الأخضر والبطاطس المقلية، يمكنك إعدادها إلى عائلتك كنوع من التجديد وكسر الروتين، لا تتطلب وقت كبير لتحضيرها، لذلك يفضلها العديد من السيدات، لكونها سهلة ولا تتطلب بذل مجهود، يمكنك إعدادها من خلال وضع الطحينة، سوف تعطي لها طعم رائع ومذاق خاص، لأننا نحرص على تقديم كل ماهو جديد لكم، جئنا إليكم طريقة عمل الرنجة بالطحينة.. الخطوات تستغرق دقائق فقط والطعم ولا أروع.

طريقة عمل الرنجة بالطحينة

أكثر ما تتميز به الرينجة طعمها الرائع، لذلك تمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة، لا أحد يستطيع أن يقاوم طعمها ومذاقها الطيب، طريقة إعدادها، لا تتطلب وقت كبير ولا مجهود، يمكنك تحضيرها من أجل كسر الروتين أو في عيد الفطر أو شم النسيم بجانبها البصل الأخضر الطازج، اليوم جئنا إليكم بأسهل طريقة لتحضير الرنجة للتعرف عليها، تابع فيما يلي:

المكونات:

½ كوب من الطحين.

رنجة مقطعة إلى قطع مكعبات.

ليمونة معصورة.

ملح.

فلفل أسود.

ثلاث ملاعق كبيرة من الخل.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقة من شبت.

شرائح من الطماطم.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء، نضيف إليه الطحين، الخل، عصير الليمون، الفلفل الأسود، الملح، نخلط جميع المكونات جيدا.

نضع عليهم زيت الزيتون، الطماطم، الرنجة، نقلب جميع المكونات جيدا.

نسكبها في طبق تقديم مع تزينها بالشبت، تقدم بجانبها خبز بلدي طازج.

طريقة تحضير الرنجة بالطحينة والبصل

المكونات:

سمك رنجة.

بصل مقطع.

خل.

طحينة.

فلفل رومي.

فلفل حار.

طماطم.

خطوات التحضير: