“استعدي لشم النسيم” سيّبك من الفسيخ الجاهز .. حضري الفسيخ في البيت بخطوات سهلة!

اقترب شم النسيم والتجمعات العائلية، حيث ينتظر العديد من الأشخاص هذه المناسبة السعيدة من عام إلى آخر من أجل التجمع مع العائلة والاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، يعتبر الفسيخ من أكثر الأكلات الرسمية المحببة لدى الكثير من الأفراد، أغلب يفضل شرائه من الخارج، لكن مع ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ بها، أصبحت الكثير من السيدات يبحثون عن كيفية تلميحه في المنزل من أجل توفير الأموال والنظافة من جانب آخر، لأننا نحرص على تقديم كل ماهو جديد لكم، وفرنا أسهل طريقة تمليح الفسيخ في المنزل بخطوات بسيطةة والطعم ولا أروع، لا أحد قام بتجربة تلك الوصفة إلا اعتمد عليها.
طريقة تمليح الفسيخ في المنزل بخطوات بسيطة
الفسيخ من أكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، نظرا لطعمه الحرش الذي يتميز به، لذلك يفضله الكثير من الأشخاص، غالبا يقدم في شم النسيم أو في التجمعات العائلية أو إذا كنت ترغبين في تناوله، ليس له وقت محدد لتناوله، يقدم بجانبه رنجة وبصل الأخضر، نظرا لغلاء الأسعار، أصبحت الكثير من الأمهات يبحثون عن طريقة تمليحه في المنزل، طريقة تحضير سهلة للغاية، يمكنك إعداده بمكونات بسيطة للغاية، وهي كالآتي:
المكونات:
- ملح خشن.
- ملعقتين من الكركم.
- ملعقتين من الشطة.
- كيلو سمك بوري.
طريقة التحضير:
- نقوم بغسل السمك جيدا مع الاحتفاظ بالطبقة الخارجية، بدون فتح الطبقة الداخلية له.
- نضعه على قطعة من شاش أو مناديل حتى يتم استعماله.
- يجب أن نتأكد من عدم وجود مياه في السمك.
- نقوم بتجهيز خلطة التمليح من خلال مزج الشطة، الملح، الكركم.
- يتم وضع المزيج في جميع أجزاء الفسيخ من الفم حتى الخياشيم، الطبقة الخارجية.
- نضع كل سمكة بكيس ما وضع كمية ملائمة من الخليط
- نلف الفسيخ جيدا بالكيس، نهتم بإخراج الهواء جيدا.
- نهتم بوضع السمك بمكان مظلم به حرارة متوسطة، ونقلبه من وقت لآخر حتى يتم توزيع الملح، يترك لمدة أسبوعين، يفتح ويغسل بالمياه من أجل التخلص من التمليح.