“استعدي لشم النسيم” سيّبك من الفسيخ الجاهز .. حضري الفسيخ في البيت بخطوات سهلة!

اقترب شم النسيم والتجمعات العائلية، حيث ينتظر العديد من الأشخاص هذه المناسبة السعيدة من عام إلى آخر من أجل التجمع مع العائلة والاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، يعتبر الفسيخ من أكثر الأكلات الرسمية المحببة لدى الكثير من الأفراد، أغلب يفضل شرائه من الخارج، لكن مع ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ بها، أصبحت الكثير من السيدات يبحثون عن كيفية تلميحه في المنزل من أجل توفير الأموال والنظافة من جانب آخر، لأننا نحرص على تقديم كل ماهو جديد لكم، وفرنا أسهل طريقة تمليح الفسيخ في المنزل بخطوات بسيطةة والطعم ولا أروع، لا أحد قام بتجربة تلك الوصفة إلا اعتمد عليها.

طريقة تمليح الفسيخ في المنزل بخطوات بسيطة

الفسيخ من أكلات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، نظرا لطعمه الحرش الذي يتميز به، لذلك يفضله الكثير من الأشخاص، غالبا يقدم في شم النسيم أو في التجمعات العائلية أو إذا كنت ترغبين في تناوله، ليس له وقت محدد لتناوله، يقدم بجانبه رنجة وبصل الأخضر، نظرا لغلاء الأسعار، أصبحت الكثير من الأمهات يبحثون عن طريقة تمليحه في المنزل، طريقة تحضير سهلة للغاية، يمكنك إعداده بمكونات بسيطة للغاية، وهي كالآتي:

المكونات:

ملح خشن.

ملعقتين من الكركم.

ملعقتين من الشطة.

كيلو سمك بوري.

طريقة التحضير: