“تطبيق محفظة بنك الرياض الجديد” احفظ فلوسك وسداد مشترياتك بسهولة وراحة بال!

تطبيق محفظة بنك الرياض من أهم تطبيقات التي يمكنك من خلالها إدارة كل الأمور المالية الشخصية مع العديد من الخدمات والمميزات المختلفة للعملاء، حيث يمكنك الاعتماد عليه من أجل إدارة أمورك المالية بسهولة دون القلق بشأن خصوصية وأمان معلوماتك المصرفية.

خدمات تطبيق محفظة بنك الرياض

بالنسبة إلى الخدمات المقدمة من قبل تطبيق محفظة بنك الرياض هي كالتالي:

يمكن لكل المستخدمين نقل كل الأموال بين حساباتهم وحسابات البنك في داخل بنك الرياض أو في خارجه، ويمكنك كذلك دفع كل الفواتير وإدارة قسم المدفوعات الشهرية.

تنظيم كل الأمور المالية حيث يتم تحديث التطبيق لضمان استمراره في تقديم كل الخدمات للمستخدمين مع توفير كل متطلبات الأمان.

يتيح لك عرض كل حساباتك المصرفية بالتفاصيل، من الرصيد الحالي وكل الحركات المالية، مع وجود خاصية مراقبة أداء الحساب بشكل دوري.

يوفر لك إمكانية الحصول على إشعارات تكون فورية، لأي عمليات مصرفية أو أي تحديثات تتعلق بحسابك، مع نظام حماية يكون متقدم وهو يشتمل على تشفير قوي لكل المعلومات والتحقق المزدوج من أجل ضمان سرية البيانات المصرفية.

يمكن دفع الفواتير مع وجود دعم العملاء لأجل الحصول على المساعدة اللازمة.

مميزات عن محفظة BOUKI

بالنسبة إلى مميزات عن محفظة BOUKI: