بيس موبايل لعبة efootball التحديث الأبرز تحديثات الإثنين شوف الكورةمحلاها شحن كوينزات وإضافة تعديلات ميسي انتر ميامي

لعبة Pro Evolution Soccer الشهيرة الان اصبحت علي الهاتف المحمول، من خلال شركة Konami اطلقت افضل تجربة كروية الكترونية يمكنك الخوض بها من خلال تحميل اللعبة علي منصة Google Play من خلال بعض الخطوات البسيطة التي سوف نتوالها في الفقرة القادمة، يمكنك من خلال تجربة بيس موبايل تغيير العديد من نجوم كرة القدم والانطلاق لانشاء فريق الاحلام الخاص بك وشراء العديد من محترفين كرة القدم، وذلك من خلال لعبًالعديد من المباريات و جمع الكوينزات الذهيبة وفتح بكجات اسطورية وتوقع اللاعب الذى سوف يظهر لك، تختلف البكجات حسب العروض المتاحة، ففي الوقت الحالي يمكنك فتح بكجات البريميرليج وتوقع كسب اللاعب الشهير Haland وكذلك اللعب Mosalah وغيرهم من اساطير كرة القدم الشهيرة.

طريقة تحميل لعبة بيس موبايل علي الاندرويد

يمكنك الان تحميل لعبة بيس موبايل علي هواتف الاندرويد الشهيرة من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

التاكد من اتصال هاتف بشبكة Wi-Fi قريبة لعدم قطع الاتصال. فتح منصة Google Play وكتابة اسم اللعبة في خانة البحث ختيار النسخة التي تم اطلاقها من شركة Konami. بدء عملية تحميل وتثبيت لعبة eFootball والاستماع بها.

طريقة تحميل لعبة بيس موبايل علي iPhone

يمكنك الان تحميل لعبة بيس موبايل علي هواتف الايفون المعروفة بنظام iOS الشهير من خلال اتباع الخطوات التي سوف نعرضها لكم في الاسفل:

التاكد من اتصال الايفون الخاص بك بشبكة قوية. يمكنك فتح بيانات الهاتف وتحميل اللعبة ولكن تاكد من وجود عدد جيجات كافيه. التاكد من وجود اكثر من 4 جيجا بايت مساحة فارغة علي الايفون لاتمام عملية التحميل الثبيت. فتح منصة Apple Store والبحث عن لعبة eFootball 2024 وبدء عملية تحميل وتثبيت اللعبة.

في تجربة كروية فريدة وسط ملاعب كرة القدم الشهيرة، تحت اشراف شركة Konami يمكنك الاستمتاع بنسخة بيس موبايل علي الجوال الخاص والتحكم في رسوم اللعب وتطوير اساليب لعب الفريق بك من خلال شراء العديد من المدربين المتقدمين والعديد من نجوم كرة القدم الساطعين.