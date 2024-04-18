استثمر فلوسك بالطريقة الصح دلوقتي مع شهادات بنك مصر 2024 الجديدة “هنــــا”

يبحث الكثير من المواطنين في الأيام الأخيرة الماضية عن شهادات بنك مصر 2024 حيث طرح بنك مصر الكثير من شهادات الادخار في الفترة الاخيرة الماضية يصل العائد السنوي لها لأكثر من 30% ومن المتوقع أن يقوم الكثير من المواطنين بالإقبال على شراء شهادات بنك مصر في الفترة القادمة وذلك نظرًا للظروف الاقتصادية الأخيرة ، ورغة الكثير من المواطنين في استثمار أموالهم من خلال شهادات الادخار ، وخلال السطور التالية نكشف عن جميع أنواع شهادات بنك مصر بالعملة المحلية والعملة الأجنبية.

شهادات بنك مصر 2024

قام بنك مصر خلال الأيام الاخيرة الماضية بطرح مجموع مميزة من شهادات الادخار التي توفر سعر فائدة مرتفع يصل غل 30% ، وقد قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة خلال الأيام القليلة الماضية ، وتوجد الكثير من شهادات الادخار بالعملة المحلية والعملة الأجنبية ، وتعتبر شهادات بنك مصر من أفضل شهادات الادخار في البنوك المصرية وإليكم أنواع شهادات ادخار بنك مصر بالعملة المحلية.

شهادة ابن مصر الادخارية ومدتها ثلاث سنوات بعائد مادي يصل إل 30% ، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الادخار الثلاثية.

شهادة ايليت بالعملة الأجنبية.

شهادة بلادي بالعملة الأجنبية.

كيفية شراء شهادات بنك مصر 2024

بعد التعرف على أنواع ومميزات شهادات بنك مصر 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية شراء شهادات بنك مصر وذلك عن طريق زيارة أحد فروع بنك مصر المتواجدة في جميع المحافظات المصرية أو من خلال الانترنت البنكي في حالة امتلاك حساب في بنك مصر ويتم شراء الشهادة عن طريق الرقم القومي.