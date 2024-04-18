“لو حريف في ركن السيارات” حان وقت التحديات الممتعة مع لعبة Dr. Parking 4!

إن تنزيل لعبة ركن السيارات هو عبارة عن لعبة يقوم اللاعب فيها بقيادة عدة سيارات جذابة وقوية دون وجود أي سباق مع أي سيارات أخرى، بالإضافة إلى ذلك هدف اللعبة هو قيادة وركن اللاعب بحذر لسيارته دون حدوث أي اصطدام، كما يوجد الكثير من السيارات المختلفة الأشكال والأنواع والألوان، من الأفضل أن يستخدم اللاعب سيارة صغيرة لكي تساعده على القيادة والركن بسهولة ويسر.

تحميل لعبة لعبة Dr. Parking 4

هناك مجموعة متنوعة من الخصائص التي تتصف بها لعبة ركن السيارات، والتي تجعلها في مكانة متميزة بالنسبة للألعاب الأخرى من نفس نوعها، ويمكن إجمال أهم هذه الخصائص في النقاط الآتية:

يمكن تحميلها بسهولة من على بلاي ستور عبر هذا الرابط.

تتوافر اللعبة حاليًا بالإصدار رقم 1.28 والذي تم إطلاقه بشكل رسمي خلال اليوم الرابع والعشرين من شهر إبريل لعام 2023.

تتوافر هذه اللعبة بحجم صغير لا يتخطى 14 ميجا بايت، وقد تم تحميلها لأكثر من 100 مليون مرة.

يتطلب تشغيلُ اللعبة أن يكون إصدار الأندرويد 4.4 أو ما هو أحدث من ذلك.

مميزات لعبة Dr. Parking 4

إن لتنزيل لعبة ركن السيارات مميزات متعددة تجعلها شيقة وممتعة، ومن أهم هذه المميزات ما يلي: