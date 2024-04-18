أرباحك هتزيد 40% أعرف بسرعة .. أفضل 6 شهادات جديدة في البنوك المصرية 2024

تزامنًا مع رغبة العديد من المواطنين في استثمار أموالهم وطرح البنوك المصرية للعديد من شهادات الادخار يبحث الكثير من المواطنين عن أفضل 6 شهادات جديدة في البنوك المصرية حيث قامت العديد من البنوك المصرية ومنها بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي بالإعلان عن مجموعة من شهادات الادخار الجديدة ، ويوجد العديد من شهادات الادخار بعائد مادي مرتفع يصل إلى 30% ، كما يمكن صرف العائد شهريًا أو نصف سنوي أو سنوي ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول أفضل 6 شهادات جديدة في البنوك المصرية.

أفضل 6 شهادات جديدة في البنوك المصرية

يتسائل ويبحث الكثير من المواطنين في الفترة الاخيرة الماضية عن أنواع شهادات الادخار الجديدة في البنوك المصرية لاستثمار أموالهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتغيير سعر الدولار وارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة الماضية وإليكم مجموعة من شهادات الادخار في البنوك المصرية بالعملة المحلية الجنيه المصري.

شهادة بنك مصر الادخارية ومدتها 3 سنوات ويبلغ الحد الأدن لشراء الشهادة 1000 جنيهًا ، كما يبلغ العائد المادي للشهادة 30% في أول عام ويتناقص حتى العام الثالث ليصل إلى 15% .

شهادة ادخار البنك الأهلي المصري وتصل مدتها إلى 3 سنوات ، ويبلغ العائد المادي لها إلى 30% ، كما يمكن شراء الشهادة بحد أدنى 1000 جنيهًا.

أنواع شهادات الادخار بالعملة الأجنبية

طرحت العديد من البنوك المصرية العديد من شهادات الادخار بالعملات الاجنبية ومنها الادخار بالدولار الامريكي أو اليورو ، وإليكم مجموعة من شهادات الادخار بالعملة الأجنبية.