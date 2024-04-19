لعبة اي فوتبول الشهيرة حملها على موبايلك بحجم 2000 ميغا اشحن كوينزات لمالا نهاية ثغرة التحديث اي فوتبول المجانية

eFootball، اصدرت شركة Konami تصريح بانشاءها لعبة كرة قدم رقمية علي الهاتف المحمول بعد اشتهار لعبة Pro evolution Soccer علي اجهزة البلايستيشن، ارسل العديد من المستخدمين خطابات الى شركة كونامي مطالبين انشاء لعبة كرة قدم الكترونية علي الهواتف الذكية كنسخة منصغرة من لعبة Pes، وسرعان ما اطلقت شركة كونامي لعبة eFootball الشهيرة، حيث اصبحت الان اشهر لعبة كرة قدم علي الهواتف الذكية، لما بها من بطولات حديثة واجواء كروية متقدمة مطابقاً لاجواء الملاعب الكروية الواقعية، يمكنك من خلال هذه اللعبة بيع وشراء نجوم كرة القدم وانشاء الفريق الخاص بك وشراء اي لاعب تريدة عن طريق تجميع الكوينزات التي يمكنك الحصول عليها من خلال الفوز في مباريات المنافسة المباشرة، وذلك من خلال اتصال هاتفك بالانترنت من وبدء المنافسة وبدء عملية البحث عن الخصم التلقائية وبدء المباراة الحماسية الشاقة.

لعبة بيس موبايل

يمكنك كذلك تطوير او تغيير مدرب الفريق الخاص بك، حيث بعد انشائك فريق الاحلام الخاص بك، تقوم اللعبة باهداءك مدرب شخصي للفريق كهدية ولكن بقدرات متوسطة، يمكنك بعد لعب المباريات وتجميع العملات الذهبية والفضية ان تقوم بشراء واحد من اقوي المدربين المعروفين مثل المدرب Ziko وغيرهم من المدربين المشهورين والمعروفين، وبعد تطويرك في الفريق يمكنك تحديد اسلوب لعب الفريق الخاص بك ان كان اسلوب الاستحواذ علي اللعب او الهجمات المردة السريعة وغيرها من اساليب اللعب المتقدمة كما ترغب وتفضل، الجدير بالذكر انه كلما استمريت في اللعب باسلوب لعب معين بعد كل مباراة سوف تجد احصائيات بتطوير هذا الاسلوب وتقدمة حسب اداءك في المباراة.

طريقة تحميل وتثبيت لعبة eFootball علي الاندرويد

يمكنك الان تحميل وتثبيت لعبة بيس علي الهاتف المحمول والاستمتاع بتجربة كروية رقمية متميزة علي احوال لا تختلف كثيراً عن تجربة اجهزة ps5 والمحاكيات، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات التالية: