في خطوتين بس وبدون مقدم .. حساب توفير في البنك الأهلي المصري 2024 + فوائد حتى 40%

يتسائل الكثير من المواطنين في الفترات الاخيرة الماضية عن حساب توفير في البنك الأهلي المصري حيث قام البنك الاهلي المصري في الأيام الاخيرة الماضية برفع سعر الفائدة وذلك بعد العودة من اجازة عيد الفطر المبارك ، حيث توجد الكثير من التعديلات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي المصري ، كما تم رفع سعر الفائد على حساب التوفير ، وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول حساب التوفير في البنك الأهلي المصري.

حساب توفير في البنك الأهلي المصري

قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة على حساب التوفير خلال الأيام الاخيرة الماضية ، حيث تم رفع سعر الفائدة إلى 12.5% برصيد 20 مليون جنيه فأكثر بينما تم تثبيت سعر الفائدة على حساب 3000 جنيهًا إل 5000 جنيهًا والتي تبلغ قيمة 5.5% شهريًا ، كما يمكن الحصول على سعر الفائدة شهريًا أو نصف سنويًا أو سنويًا ، ومن الجدير بالذكر أن قيمة سعر الفائدة تختلف باختلاف قيمة المبلغ المالي الذي تم ايداعه في البنك الأهلي المصري.

كيفية فتح حساب توفير في البنك الأهلي المصري

بعد رفع سعر الفائدة على حساب التوفير في البنك الأهلي المصري يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية فتح حساب توفير في البنك الاهلي المصري وذلك عن طريق الخطوات التالية.