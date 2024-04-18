لينك تنزيل قوائم أسماء الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الاخيرة لجميع المحافظات عبر منصة مظلتي 2024

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العديد من الخدمات للمواطنين العراقيين والمواطنات العراقيات ومنها خدمة الحصول على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية لتحسين مستوى المعيشة للمجتمع في دولة العراق ولكن حتى وقتنا هذا لم تظهر وزارة العمل العراقية الوجبة السابعة القادمة ولكن يبحث الكثير على طريقة التعرف على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق لذلك سوف نوضحها من أجل أستخدامها عندما تظهر بالوزارة.

كيفية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

يرغب الكثير من العراقيين والعراقيات التعرف على طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات التي يمكن الاستعانة بها عند ظهورها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لذلك إليكم التفاصيل كما يلي:

يشترط الدخول على منصة مظلتي الإلكترونية في دولة العراق.

ثم بعد ذلك عليك اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك عليك تعبئة نموذج الاستعلام بجميع البيانات اللازمة.

عليك تحديد المحافظة وتحديد الوجبة السابعة في حالة ظهورها.

في النهاية عليك الضغط على زر الاستعلام وسوف تظهر لك تفاصيل النتيجة في حالة ظهور الوجبة السابعة.

يمكن تنزيل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بصيغة pdf ثم البحث على الأسم المراد البحث عنه.

كافة شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية