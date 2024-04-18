حقيقة زيادة اسعار سلع التموين شهر مايو 2024 مع زيادة نصيب الفرد!! .. اعرف الكلام على ايه

يتساءل قطاع كبير جدا من حاملي البطاقة التموينية المستحقين للدعم التمويني عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اسعار سلع التموين عن شهر مايو لعام 2024 حيث انه تداولت بعض الأخبار عن زيادة أسعار السلع التموينية وتم الاعلان انه لا صحة لما يتم تداوله عن ذلك ويمكنكم من خلال متابعة هذا المقال التعرف على أسعار السلع التموينية لصرف عن شهر مايو عام 2024 تابعوا معي.

اسعار سلع التموين شهر مايو 2024

تابعوا معي نقاط التالية للاطلاع على قائمة أسعار السلع التموينية لصرف عن شهر مايو عام 2024:

سعر الكيلو جرام من السكر المعبأ ب 12 جنيه و

سعر زجاجة زيت الخليط 800 مللي 30 جنيه.

سعر علبة مرقة الدجاج 6 جنيه.

سعر كيس المكرونة 800 جرام 14 جنيه.

سعر كيس المكرونة 400 جرام 7 جنيه .

سعر كيس العدس المجروش الـ 500 جرام 21 جنيه.

سعر كيس الفول المعبأ الـ 500 جرام 9 جنيه.

سعر كيس الدقيق المعبر الكيلو جرام 18%.

سعر باكيت الشاي الناعم الـ 40 جرام 5 جنيه .

سعر برطمان الصلصة ال 300 جرام 8 جنيه.

سعر علبة التونة المفتتة التي تزل 140 جرام 18 جنيه.

سعر علبه المربى ال 350 جرام 16 جنيه. .

سعر علبة الجبن الـ 250 جرام 7 جنيه و50 قرش.

سعر الجبن البيضاء التي تزن 125 جرام 4 جنيه و 50 قرش.

سعر مسحوق الغسيل الاوتوماتيك ال 800 جرام 25 جنيه.

زيادة نصيب الفرد في التموين 2024

لن يتم الإعلان بشكل رسمي إلى هذا الوقت عن زيادة نصيب الفرد في التموين، وبالتالي فقد يمكننا أن ننتظر حتى يتم الإعلان رسميًا عن زيادة نصيب الفرد وسوف يتم الإخبار لكم فورًا بذلك.