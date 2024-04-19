شحن كوينز اي فوتبول شحنات توصل ل10000 كوينزات نار الحق نزل التحديث الأخير.. وشوف ميسي 109 ورونالدو في النصر

تعتبر لعبة بيس موبايل واحدة من اشهر العاب كرة القدم الالكترونية الحديثة علي الهواتف الذكية، تم انشاء لعبة بيس موبايل بواسطه شركة Konami منذ فترة قريبة وقامت باحداث ضجه تاريخية بعد اصدار لعبة فيفا موبايل، ولكن بعد رصد تصويتات المستخدمين وجدت الافضلية الى لعبة eFootball، وذلك لما بها جودة تصوير واداء متميز واسلوب لعب جماعي متقدم انعكاساً للملاعب الكروية الواقعية، بداية من انشاء فريق الاحلام الخاص بك حتي تبدا في المنافسة داخل اقوي دوريات العالم وبطولات البريميرليج وغيرهم من البطولات الشهيرة مع العديد من المحترفين الكرويين والمدربين المعروفين.

لعبة eFootball الان علي الهاتف الذكي 2024

تقدا لعبة اي فوتبول بانشاء فريق صغير يسمي فريق الاحلام، وذلك من خلال بعض اللاعبين الصغار الناشئين بقدرات كروية محدودة، ومع استمرارك في لعب المباريات باستمرار سيتم تطوير فريقك بطريقة ملحوظة من خلال رفع قدراتهم الهجومية والدفاعية وكذلك قدرات الالتحامات الجسدية وغيرها، والجدير بالذكر ان بعد لعب المباريات الصعبة يمكنك استلام عملات eCoins الشهيرة التي يمكنك من خلالها فتح بكجات قوية ستضيف لك فرصة لربح العديد من نجوم كرة القدم اللاعبين ما يسمي بالمحترفين Hightlights مثلا اللاعب Lio Messi وكذلك اللاعب Ronaldo وصاعد السيتي الشهير اللاعب Foden و Mo Salah وغيرهم من النجوم الصاعدة، في لعبة اي فوتبول سوف تجد العديد من المتعة والاثارة اثناء لعبك كل الفعاليات الحديثة واستغلال العروض المتميزة.

طريقة تحميل لعبة eFootball علي الاندرويد

يمكنك الان تحميل لعبة بيس موبايل علي الهاتف المحمول وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات الرسمية البسيطة اذا كان هاتفك من نوع الاندرويد او هاتف iPhone الشهير بنظام iOS المتقدم، وسوف يتم عرض لكم طريقة التثبيت من خلال الخطوات التالية: