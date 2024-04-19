“aadl.com.dz“ رابط استمارة تسجيل عدل 3 بالجزائر 2024 وشروط التسجيل

استمارة تسجيل عدل 3، تتيح الحكومة الجزائرية من خلال وزارة العدل إمكانية الحصول على وحدات سكنية بأسعار مخفضة وبتسهيلات كبيرة لتناسب محدودي ومتوسطي الدخل الذين لا تكفي أموالهم لتملك سكن خاص، يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة والرئيس الجزائري بتحسين عيشة المواطن ومنحه حقه الطبيعي في مسكن جيد، وآخر تلك المبادرات هي سكنات عدل 3 التي تم إطلاقها بشروط معينة وتم فتح باب التقدم اليها مؤخرا، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة التسجيل بسكنات عدل 3 والشروط المطلوبة.

رابط استمارة تسجيل عدل 3 بالجزائر 2024 التسجيل في سكنات عدل 3 يتطلب تعبئة الاستمارة من الموقع الالكتروني لوزراة العدل وإدخال كافة البيانات المطلوبة، ثم تقوم الجهة المعنية ببحث الطلب والموافقة المبدئية على من تتوافر فيهم الشروط اللازمة ليبدأوا بدفع الربع سنوية ثم المقدم عند تسلم الوحدة، وفيما يلي نوضح لكم رابط التسجيل وخطوات ملء استمارة تسجيل عدل 3 : الدخول الى الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العدل الجزائرية من خلال الضغط على هذا الرابط.

التسجيل للحصول على وحدة سكنية مدعمة عبر تعبئة استمارة تسجيل عدل 3.

سيكون على المستخدم ادخال بياناته الشخصية ومعلومات عن حالته المادية واجتماعية بشكل صحيح ودقيق.

بعد ذلك يقوم برفع الاوراق المطلوبة والتي تثبت صحة المعلومات المدخلة.

بعد ذلك قم بالضغط على “ارسال” ليتم بذلك تسجيل طلبك والرد عليه فور مراجعته والبت فيه.

شروط التسجيل في عدل 3 بالجزائر 2024

وضعت وزارة العدل الجزائرية عدة شروط لابد أن تنطبق على المتقدم قبل ملء استمارة تسجيل عدل 3، وفيما يلي الشروط المطلوبة :