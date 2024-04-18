رابط منحة الأبناء 2024 في ليبيا لمحدودي الدخل والمحتاجين “هنـــا” ألحق سجل وأقبض”

تم الإعلان من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في ليبيا عن إمكانية التقديم في منحة الأبناء 2024 في ليبيا حيث جاء ذلك البرنامج بهدف مساعدة جميع الفئات الأكثر احتياجا رسميا حيث ان هذه المنحة تضم دعم شهري لجميع الاسر الفقيرة حتى يقومون شراء الاحتياجات الأساسية لهم واليكم من خلال متابعة هذا المقال الطريقة التي تمكنكم من التسجيل في منحة الأبناء 2024 والمستندات المطلوبة في المنحه ويمكنكم ايضا الدخول على رابط التقديم مباشرة تابعوا معي.

منحة الأبناء 2024 في ليبيا

اعلانات وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية الطريقة التي تمكنكم من التقديم في منحة الأبناء 2024 في ليبيا ويمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية:

ادخل على موقع الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية الليبية عن طريق النقر على هذا الرابط.

من الصفحة الرئيسية حدد أيقونة الخدمات الوطنية الليبية.

في الخطوة التالية انقر على أيقونة خدمات الإعانة الأسرية.

ثم انقر على أيقونة نظام الزوجة والابناء.

أكتب البيانات المطلوبة منك و الخانات المخصصة لها.

انقر على أيقونة التسجيل الظاهرة أمامك.

الشروط المطلوبة للتقديم في منح الأبناء 2024 في ليبيا

يمكنكم الإطلاع على الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على منحة الأبناء في ليبيا من خلال متابعة النقاط التالية: