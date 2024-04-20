تحديث.. تردد قناة وناسة كيدز 2024 على جميع الاقمار الصناعية نايل شات وعرب سات وشاهد hd

تعد قناة وناسة هي أحد القنوات التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة، حيث يرغب الكثير في معرفة تردد قناة وناسة كيدز، حيث تعتبر من أفضل القنوات الترفيهية والمحببة لدى الأطفال، وهي من القنوات التي تقدم محتوى هادف وآمن للأطفال، وتساهم أيضًا في تنمية قدرات الأطفال الإبداعية، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

تردد قناة وناسة كيدز

تعد من أبرز القنوات التي تقوم بتقديم محتوى ترفيهي، وأيضًا تعليمي مميز، وممتع يقوم بجذب الأطفال اليه، حيث يريد عدد كبير من الآباء والأمهات معرفة تردد قناة وناسة كيدز، وهو كالتالي:

تردد قناة وناسة كيدز على النايل سات

يمكنك ضبط الإرسال على التردد التالي على النايل سات.

التردد: 11470.

معدل ترميز قناة وناسة كيدز: 27500.

أما استقطاب القناة: عمودي.

أما معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة كيدز عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

أما التردد: 11270.

وبالنسبة لمعدل ترميز القناة: 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

بالنسبة للاستقطاب القناة: عمودي.

البرامج التي تقدمها قناة وناسة كيدز

تعد من أكثر القنوات التي نالت شهرة واسعة في الوطن العربي منذ نشأتها، وذلك بسبب المحتوى المتميز الذي تقوم بتقديمه للأطفال، حيث تقدم العديد من البرامج الهامة ومنها ما يلي: