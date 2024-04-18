بعد الزيادة الجديدة بمناسبة عيد الأضحى .. موعد صرف سلع التموين شهر مايو 2024

تداولت بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة تم وضعها على البطاقات التموينية يمكن لجميع المواطنين المستحقين للدعم التمويني صرفها عن شهر مايو بالإضافة الى ان عمليات البحث تزايدت عبر موقع التواصل الاجتماعي عن موعد صرف التمويل عن شهر مايو عام 2024 ويمكنكم الاطلاع على حقيقة ذلك الأمر وعلى موعد صرف السلع التموينية من خلال متابعات هذا المقال.

موعد صرف سلع التموين شهر مايو

قام الدكتور مصيلحى وزير التموين بالاعلان ان جميع السلع الغذائية المدعمة المقدمة من وزارة التموين والتقوى الداخلية يتم صرفها مع بداية كل شهر وبناء على ذلك فسوف يتم صرف السلع التموينية عن شهر مايو عام 2024 يوم 1 مايو عام 2024 حيث أنه يمكن صرف هذه السلع من خلال جميع منافذ الصرف المتوفرة في جميع المحافظات المصرية ويمكن لكل شخص مستحق مدون على البطاقة التموينية صرف 50 جنيه شهريا ويمكن صرف بها زجاجة زيت 800 مللى و1 كيلو من السكر.

حقيقة صرف 100 جنيه زيادة على التموين

قام الدكتور علي مصيلحي بالاعلان انه ليس هناك صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من صرف 100 جنيه زيادة على التموين المستحقين للمعاشات وقام ايضا بالاعلان انه في حالة وضع أي زيادات جديدة على السلع التموينية فسوف يتم الاعلان من قبل الوزارة مباشرة واعلم أيضا عن توفر العديد من السلع للمواطنين وتأمين احتياجاتهم الشهرية من المواد الغذائية المدعمة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.