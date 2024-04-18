رابط التسجيل في الدعم التكميلي في الأردن 2024 عبر الموقع الرسمي لـ takaful.naf.gov.jo

تهتم الحكومة الأردنية بتوفير جميع الخدمات التي تقوم بدعم المواطنين الأردنيين ومن اهم برامج الدعم التي تقدمها الدولة هو الدعم التكميلي في الأردن التي يمكن الأشخاص الأكثر احتياجا من صرف مبلغ شهري يساعدهم على المعيشة لذلك يتساءل قطاع كبير جدا من المواطنين في الأردن عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن الدعم التكميلي في الاردن ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الدعم التكميلي والاطلاع على كيفيه التقديم به تابعوا معي.

الدعم التكميلي في الأردن 2024

من خلال النقاط التالية يمكنكم الدخول مباشرة على الرابط المعتمد من الحكومة الاردنية للتقديم في الدعم التكميلي:

قم بالدخول على موقع الدعم التكميلي عن طريق النقر على هذا الرابط.

من القائمة الرئيسية وانقر على أيقونة الدعم التكميلي 100 دينار.

سوف يتطلب منك تدوين بعض البيانات قم بكتابتها بشكل صحيح.

اقرأ الشروط والأحكام وأوافق عليها.

أكتب بيانات الراغب بالتقديم.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة منك.

انقر على ايقونة ارسال الطلب وانتظر لحظات حتى يتم ارساله.

شروط التقديم في برنامج الدعم التكميلي في الاردن

تابعوا معي النقاط التالية للاطلاع على الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الدعم التكميلي: