التسجيل فتح رسميًا عبر موقع حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024 “ألحق قدم وأستلم شقتك”

يقوم بنك الإسكان والتعمير بتوفير شقق تكون في متناول المواطن العادي حيث ان هذه الشقق متاحة بأسعار مميزة مدعومة بالإضافة إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قامت بإطلاق ملحق جديد يمنح الأشخاص الذين لم يشتركوا في حجز الشقق القديمة بالحجز مرة اخرى حيث ان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قاموا بالاعلان انه تم استقبال ما يقرب من 38 ألف مواطن قام بحجز هذه الوحدات السكنية التي تكون كاملة التشطيب ومتوفره في العديد من المحافظات المصرية حيث الله يمكنك من خلال متابعة هذا المقال الدخول مباشرة علي موقع حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024 تابعوا معي.

موقع حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024

يمكنكم الدخول مباشرة على رابط حفظ شراء الإسكان والتعمير 2024 والاطلاع على الخطوات اللازمة للحجز من خلال النقاط التالية:

يتوجب عليك الدخول الى الموقع الرسمي الخاص ببنك الإسكان والتعمير من خلال النقر على هذا الرابط.

حدد الوحدة السكنية المناسبة لك.

اكتب بياناتك المطلوبة في الخانات المخصصة لها وقم بالموافقة على الشروط والأحكام.

حمل المستندات المطلوبة منك ثم انقر على ايقونة ارسال الطلب.

شروط الحجز في شقق بنك الاسكان والتعمير

تم الاعلان عن بعض الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في التقديم على شقق من بنك الاسكان والتعمير يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية: