بعد تطبيق الزيادة رسميًا .. موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 لجميع المواطنين ! التأمينات توضح التفاصيل

منذ مر النصف الأول من شهر ابريل ويتساءل قطع كبيره من المستحقين للمعاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 حيث أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قامت بالنشر من خلال موقعها الالكتروني موعد صرف معاش شهر مايو واتاحت ايضا امكانية الاستعلام عن موعد صرف المعاشات وكل ما يخص الزيادات التي يتم وضعها على المعاشات الالكتروني ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 والاطلاع على الموقع الذي يمكنكم من الاستعلام تابعوا معي.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالاعلان ان موعد صرف المعاشات يكون مع بداية كل شهر جديد وبناء على ذلك فسوف يتم صرف المعاشات عن شهر مايو عام 2024 يوم الاربعاء الموافق 1 مايو عام 2024 من خلال ماكينات الاي تي ام المتوفرة في جميع المحافظات المصرية.

كيفية الاستعلام عن معاشات شهر مايو

يمكنكم الإطلاع على الخطوات التي تمكنك من الاستعلام عن معاشات شهر مايو من خلال اتباع الطريقة الموضحة في النقاط التالية: