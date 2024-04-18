بملعقة زيت واحدة.. طريقة قلي الباذنجان الصحية والنتيجة مدهشة

الباذنجان واحدة من الخضروات المحببة، ولكن يعاني الكثير من إنها تتشرب كمية كبيرة من الزيت أثناء القلي وهذا يجعلها غير صحية، وحرصًا منا على تقديم كل ما هو مفيد لصحة قرائنا سنتعرف سويًا على طريقة قلي الباذنجان الصحية وبطعم لا يقاوم ويمكنك عمل عدد من الوصفات اللذيذة بهذه الطريقة المميزة، تابعونا.

طريقة قلي الباذنجان الصحية اللذيذة

لعمل المسقعة وغيرها من الوصفات بشكل صحي ومفيد تعرفوا في الفقرات التالية طريقة قلي الباذنجان الصحية المدهشة التي تعطي الأكلة طعم لذيذ جدًا سيحبه الجميع، بالنسبة إلى المكونات المطلوبة فهي كالتالي:

كمية من الباذنجان الطازج.

قليل من الملح الخشن.

مصفاه كبيرة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

خطوات قلي الباذنجان بدون زيت