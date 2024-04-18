طبخ
بملعقة زيت واحدة.. طريقة قلي الباذنجان الصحية والنتيجة مدهشة
الباذنجان واحدة من الخضروات المحببة، ولكن يعاني الكثير من إنها تتشرب كمية كبيرة من الزيت أثناء القلي وهذا يجعلها غير صحية، وحرصًا منا على تقديم كل ما هو مفيد لصحة قرائنا سنتعرف سويًا على طريقة قلي الباذنجان الصحية وبطعم لا يقاوم ويمكنك عمل عدد من الوصفات اللذيذة بهذه الطريقة المميزة، تابعونا.
طريقة قلي الباذنجان الصحية اللذيذة
لعمل المسقعة وغيرها من الوصفات بشكل صحي ومفيد تعرفوا في الفقرات التالية طريقة قلي الباذنجان الصحية المدهشة التي تعطي الأكلة طعم لذيذ جدًا سيحبه الجميع، بالنسبة إلى المكونات المطلوبة فهي كالتالي:
- كمية من الباذنجان الطازج.
- قليل من الملح الخشن.
- مصفاه كبيرة.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
خطوات قلي الباذنجان بدون زيت
- نقوم في البداية بغسل حبات الباذنجان وتجفيفها من الماء.
- ثم نقوم بتقشير الباذنجان، ونقطعه شرائح بسمك متوسط.
- نرص شرائج الباذنجان في مصفاه، ثم نرش فوقه كمية من الملح الخشن تقريبًا ملعقة كبيرة.
- نترك الباذنجان لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى يتخلص من الماء من داخله.
- نسخن مقلاة غير قابلة للإلتصاق جيدًا بملعقة من الزيت ونرص بداخلها شرائح من الباذنجان ونتركها لدقيقة أو دقيقتين حتى تأخذ لون ذهبي، ونقلبها على الجانب أخر ونتركها حتى تأخذ لون ذهبي.
- هذه الطريقة لقلي الباذنجان بدون زيت وبسهولة وتكون مقرمشة وصحية تمامًا، وبعد ذلك يمكن أن نستخدم الباذنجان في عمل عدة وصفات منها المسقعة سواء باللحم المفروم أو بدون لحم.
- ومن طرق قلي شرائح البانجان أيضًا بدون زيت هي وضعه في القلاية الهوائية AIR FRYER إذا توافرت مع رش الباذنجان بقطرات من الزيت.