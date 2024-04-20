“ظهرت حالًا” .. جدول امتحانات السادس الإعدادي العراق 2024 الدور الأول تبعًا لإعلان وزارة التربية والتعليم

يترقب جميع الطلاب في العراق جدول امتحانات السادس الإعدادي العراق 2024 الدور الأول، حيث بينت وزارة التربية والتعليم العراقية في الساعات الماضية عبر موقعها الرسمي، وذلك حتى يستطيع جميع طلاب السادس الاعدادي في العراق الاستعداد جيدًا لامتحانات الدوري الأول والتي تبدأ خلال شهر مايو 2024 ، وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن انتهاء جميع المدارس من دراسة المناهج الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الحالي ، وخلال السطور التالية نكشف عن جدول امتحانات السادس الإعدادي العراق 2024 الدور الأول.

جدول امتحانات السادس الإعدادي العراق 2024 الدور الأول

تم الإعلان خلال الساعات الأخيرة الماضية عن جدول امتحانات السادس الإعدادي العراق 2024 الدور الأول والذي يبدأ يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر مايو 2024 ، ويستمر لمدة أسبوع كامل حتى يوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر مايو 2024 وإليكم جدول امتحانات السادس الاعدادي 2024 في العراق:

يوم الاحد الموافق 12 مايو 2024 امتحان التربية الإسلامية أو المسيحية.

يوم الاثنين الموافق 13 مايو امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

يوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2024 امتحان مادة الرياضيات.

يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 امتحان مادة الاجتماعيات.

يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 امتحان مادة العلوم.

يوم الاحد الموافق 19 مايو 2024 امتحان مادة اللغة التركمانية.

موعد بداية امتحانات السادس الاعدادي في العراق 2024

يتبق أيام قليلة على بداية امتحانات السادس الاعدادي في العراق 2024 والتي تبدأ مع بداية شهر مايو لجميع الطلاب في جميع المدارس على مستوى جميع المحافظات العراقية ، ويجب على جميع الطلاب الاستعداد جيدًا قبل بداية الامتحانات ، والمراجعة والمذاكرة للحصول على الدرجات العليا.