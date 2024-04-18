“احسب معاشك بعد الزيادة” موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 … وحقيقة زيادة المعاشات الشهر المقبل

مع قرب انتهاء شهر أبريل يبدأ عدد كبير من الأشخاص في البحث عن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024، خاصة بعد الزيادة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأصحاب المعاشات بداية من شهر مارس الماضي، حيث يبلغ عدد أصحاب المعاشات حوالي ما يقرب من 11 مليون مواطنـ وتسعى الحكومة المصرية على تخفيف العبء من على كاهل المواطنين خاصة بعد الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر خلال الآونة الأخيرة وغلاء أسعار عدد من السلع والمواد الغذائية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد صرف معاشات شهر مايو 2024….

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

يهتم عدد كبير من المواطنين بالتعرف على موعد صرف معاشات شهر مايو 2024، بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وهي 15% لمساعدة عدد كبير من المواطنين من أصحاب المعاشات ، وأكدت الصفحة الرسمية للهيئة القومبة للتأمين الإجتماعي أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادة بداية من يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، ولمدة 5 أيام .

منافذ صرف معاشات شهر مايو 2024

وأكدت هيئة التأميات الإجتماعية إلى أن المواطن يمكنه بكل سهولة الحصول على مستحقاته من المعاشات من خلال الفروع الآتية:

فروع مكاتب البريد المصري.

مكاتب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.

فروع البنك الأهلي وبنك مصر والبنوك المصرية.

فرع المحافظ الإلكترونية” اورانج وفودافون واتصالات و WE.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر مايو