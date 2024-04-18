“pdf جميع الكشوف”.. استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي في جميع المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، البحث مستمر حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة من قبل المواطنين الفقراء الذي يأملون في أن يتم صرف راتب الرعاية الاجتماعية لهم في أقرب وقت، حيث يهدف برنامج هيئة الرعاية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة للفقراء، ويمكنك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي الالكترونية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

يمكنك تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة على جهازك بصيغة pdf بعد أن يتم فحص كافة الطلبات المقدمة من الالاف الاسر للاستفادة من الراتب تقوم الجهات المعنية المتمثلة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق باطلاق وجبة جديدة كل فترة للمواطنين بهدف تحسين جودة الحياة، واليكم طريقة تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024:

ادخل الى منصة مظلتي الالكترونيه.

ومن ثم يجب اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

قم باختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

ومن ثم اختيار “الوجبة السابعة”.

ثم يجب على المواطن ادخال المحافظة المقيم بها.

ثم يجب على المواطن إدخال رقم الهوية الوطنية، ومن ثم النقر على زر “الاستعلام”.

وفي الخطوة التالية ستظهر جميع الكشوفات أمام المتقدم في صيغة PDF.

من خلال هذه الخطوات، يمكن للمتقدم التحقق من استحقاقه لبرنامج الرعاية الاجتماعية.

شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024

فيما كشفت وزارة العمل عن شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024: