موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في دوري ابطال افريقيا 2024 والقناة الناقلة

يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره مازيمبي الكونغولي في مباراة الذهاب دور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لعام 2024 وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والذي يسعى فيها النادي الأهلي أن يعوض الخسارة التي تلقاها أمام الزمالك الذي حقق الفوز بهدفين مقابل هدف، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

حيث يبحث محبي وعشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي، في ذهاب دوري أبطال إفريقيا والتي سوف تقام مساء يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024، وسوف تبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والساعة الرابعة عصراً بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة بتوقيت أبو ظبي.

ما هي القناة الناقلة لمباراة الأهلي ومازيمبي

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن إذاعة مباراة الأهلي ومازيمبي على قناة بي غن سبورت 6 التي تعد الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يمكن استقبالها على التردد:

تردد قناة بي ان سبورت 6

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي

وكان المدير الفني للنادي الأهلي قد كشف عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام مازيمبي الذي جاء كالتالي: