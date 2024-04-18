“فاضل كم يوم؟؟”.. جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 في جميع المحافظات وفقا لتصريحات الوزارة

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024، الالاف من الطلاب يبحثون عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 بعدما أوشك العام الدراسي الجاري على الانتهاء، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم الستار عن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2024 خلال الساعات الماضية في كافة المدارس ليستعد الطلاب لأداء الامتحانات خلال تلك الفترة.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024

ووفقا لما أعلنته الوزارة فأن جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 سيكون بداية من يوم الأربعاء الموافق 8 من شهر مايو القادم وحتى يوم الأحد الموافق 12 مايو في مختلف المحافظات والمدارس، وسط تشديدات بأن تأتي أسئلة الامتحانات وفقا لما تم تدريسه بالمنهج فقط.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني أسيوط 2024

– يوم الأربعاء 8 مايو 2024: امتحان اللغة العربية – امتحان التربية الدينية.

– يوم السبت 11 مايو 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية – تكنواوجيا المعلومات والاتصالات.

– يوم الإثنين 13 مايو 2024: امتحان العلوم – اللغة الإنجليزية.

– يوم الأربعاء 15 مايو 2024:: امتحان الرياضيات – المهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني الشرقية 2024

– يوم الأربعاء 8 مايو 2024: امتحان اللغة العربية – امتحان التربية الدينية.

– يوم الخميس 9 مايو 2024: امتحان العلوم من – امتحان الرياضيات.

– يوم السبت 11 مايو 2024: امتحان الدراسات – امتحان تكنولوجيا المعلومات.

– يوم الأحد 12 مايو 2024: امتحان اللغة الأجنبية – امتحان المهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني السويس 2024

– يوم الأربعاء 8 مايو 2024: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء – امتحان التربية الدينية.

– يوم الخميس 9 مايو 2024: امتحان الدراسات الاجتماعية- امتحان تكنولوجيا المعلومات.

– يوم السبت 11 مايو 2024: امتحان الرياضيات – امتحان اللغة الإنجليزية.

– يوم الأحد 12 مايو 2024: امتحان العلوم – امتحان المهارات المهنية.

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني الدقهلية 2024