اتحدد رسمي.. المالية تعلن موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 بالزيادة الجديدة – شوف حسابك

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024،كشفت الحكومة عن موعد صرف الرواتب والمعاشات للشهر المقبل، بالإضافة إلي الكشف عن خطوات الاستعلام عن قيمة استحقاق المعاشات لشهر مايو، بينما يتم من خلال المواقع الرسمية للتأمينات الاجتماعية التابع لجمهورية مصر العربية.

موعد صرف معاشات شهر مايو 2024

كشفت الحكومة المصرية عن خطوات الاستعلام عن موعد صرف المعاش، كما صرحت عن خطوات الاستعلام عن قيمة المعاشات، ولكي يتمكن العديد من المواطنين الاستعلام عن موعد صرف المعاش والراتب لشهر مايو، يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا، قم بالدخول الي الموقع الرسمي الخاص بهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال الضغط علي هذا الرابط انقر اضغط هنا.

ثانياً، تسجيل الدخول من خلال استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثالثاً، انقر فوق أيقونة الاستعلام عن قيمة المعاش.

رابعاً، قم بتدوين البيانات والمعلومات المطلوبة لاكمال عملية الاستعلام بشكل صحيح.

خامساً، بعد ذلك انقر فوق خانة عرض التفاصيل.

اخيرا، سوف يتم ظهور قيمة المعاش الخاص به.

الأماكن الخاصة بصرف معاشات شهر مايو 2024

أتاحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية التابعة لجمهورية مصر العربية عن أماكن صرف المعاشات والرواتب لشهر مايو، بناءا علي تساءل العديد من المواطنين حول موعد صرف معاشات شهر مايو وموعد الصرف، كما يمكن صرف المعاشات من خلال بعض الأماكن التي تأتي كما يلي: