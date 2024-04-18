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HERE.. رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024 بالاسم وكلمة السر عبر موقع وكالة التشغيل الوطنية
رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024، قامت الحكومة الجزائرية بفتح باب تجديد منحة البطالة للمواطنين المقيمين داخل أنحاء دولة الجزائر، بينما تتيح إمكانية تجديد المنحة الكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوكالة التشغيل الوطنية التي تتم من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة، لتوفير الوقت والجهد علي المواطنين والجهات المختصة، كما صرحت الحكومة عن عدة شروط يجب الالتزام بها حتى يستطيع المواطن تجديد المنحة.
رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2024
هناك عدة خطوات يجب إتباعها في حالة كنت ترغب في تجديد منحة البطالة بالجزائر، بينما تتمثل هذه الخطوات فيما يلي:
- أولا، قم بالانتقال الي الموقع الرسمي لوكالة التشغيل الوطنية من هنا.
- ثانياً، بعد ذلك قم بتسجيل الدخول من خلال استخدام كلمة السر واسم المستخدم.
- انقر فوق خانة منحة البطالة.
- حدد أيقونة تجديد طلب الحصول على المنحة.
- إدخال كافة البيانات والمعلومات المطلوبة منك.
- انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.
ما هي شروط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2024
كشفت الحكومة الجزائرية والجهات المختصة بالمنحة عن مجموعة من الشروط والضوابط اللازمة للحصول على المنحة، بينما تشمل هذه الشروط والضوابط كما يلي:
- يجب أن يكون المواطن المتقدم يحمل الجنسية الجزائرية.
- يشترط ان يكون مقيم بشكل دائم داخل أنحاء الولايات الجزائرية.
- لابد عدم امتلاك أي وظيفة لها دخل شهري ثابت.
- يجب الا يقل عمر المتقدم عن 19 عام ولا يتجاوز عمر 40 عام.
- يجب عدم التسجيل في أي منح حكومية من قبل عدم امتلاك أي ممتلكات عقارية ذات قيمة عالية.