الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا dvprogram.state.gov اللوتري الأمريكي 2025

الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2025، التي زاد عليها البحث في الساعات الأخيرة، عندما ينتهي الفرد من اجراءات التقديم إلكترونيًا يكون باستطاعته الحصول علي كود التأكيد (Confirmation Number) والذي يعد أحد أهم الطرق للاستعلام علي نتيجة القرعة العشوائية لأمريكا مع العلم انه لا يتم إرسال أي إشعار بالقبول سواء عن طريق الرسائل النصية أو البريدية، ثم نأتي للسؤال الأكثر أهمية وهو “طريقة الاستعلام عن نتائج الفوز بالهجرة العشوائية إلي الولايات المتحدة الأمريكية DV”، والتي نكشفها إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل.

الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2025

تتم خطوات الاستعلام عن نتائج اللوتري الأمريكي أو الهجرة العشوائية لأمريكا 2025 المقرر ظهورها خلال أيام وفقًا إلى تحديد موعد إعلان نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا المسجل على موقع الهجرة، لهذا تتم إجراءات الاطلاع على النتيجة كالتالي:

الدخول علي موقع الهجرة العشوائية dvprogram.state.gov.

اختيار زِر check status أو فحص الحالة في وَسَط الشاشة.

بعد ذلك النقر علي زِر continue أو استمرار.

عند الوصول إلي الصفحة التالية يتم ملئ البيات المطلوبة و المكونة من (كود التأكيد – اسم العائلة التي تم التسجيل به مسبقًا – سنة الميلاد) ثم الضغط علي زِر submit أو تقديم.

في حال القبول سوف يتم ظهور خطاب مذكور به “You have been randomly selected for further processing in the Diversity Immigrant Visa Program”.

بعد القبول بإذن الله تعالي يتوجب علي المتقدم تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة والاستعداد لتلقي إشعار بموعد المقابلة الشخصية وموعد الفحص الطبي.

موقع نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا 2025

بعد الانتهاء من عرض نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا سيتم عمل المقابلة الشخصية باللغة الأم لدي المتقدم مثل اللغة العربية فلا داعي للقلق لمن ليجيدون التحدث بأي لغة ثانوية، والجدير بالذكر أن الموقع الوحيد الرسمي الذي يعرض لكم النتيجة النهائية للهجرة العشوائية لأمريكا هو (dvprogram.state.gov) منعاً للتعرض لأي عملية من عمليات الاحتيال أو الغِشّ، وبما أنه الموقع الوحيد لكل دول العالم فربما يتعرض الموقع للضغط الشديد نتيجة عمليات البحث لذلك عليكم المحاولة مرات متعددة حتي تستطيعوا الوصول للنتيجة.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح طريقة الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا اللوتري الأمريكي 2025.