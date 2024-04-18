حصريا.. قائمة أفلام عيد الأضحى 2024 المبارك وجميع القنوات الناقلة بجودة عالية HD

نتيجة للإشادات الكبيرة حول موسم أفلام عيد الفطر المبارك 2024 وما حققه من إيرادات عالية منذ بدء العرض، يبحث العديد من الجماهير والمتابعين عن قائمة أفلام عيد الأضحى 2024 التي شاركها فيها كوكبة كبيرة من نجوم الفن، لذلك من خلال موقعنا الإخباري البديل سنوضح إليكم أبرز أفلام العيد.

قائمة أفلام عيد الأضحى المبارك 2024

بعد إسدال الستار على موسم أفلام عيد الفطر المبارك، ينتظر كافة المتابعين قائمة أفلام عيد الأضحى 2024، التي تعتبر من القوائم الذهبية والأخيرة للمنتجين والنجوم لهذا العام، ومن أبرز أفلام عيد الأضحى 2024:

فيلم السراب

فيلم السراب من الأفلام التي تم تصويرها في عامين فأكثر لعدة أسباب مختلفة، منها تفشي فيروس كوفيد 19، بالإضافة إلى ارتباط بعض الأبطال بأعمال فنية أخرى في نفس مواعيد تصوير الفيلم، حيث شاركه في هذا الفيلم الفنان الكبير أحمد السقا، الفنانة نيللي كريم، والممثل الكبير عمرو عبد الجليل، ومحمد ممدوح، بالإضافة إلى العديد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف الكاتب عمر عبد الحليم والمخرج أحمد نادر جلال.

فيلم اللعب مع العيال

حيث يعتبر هذا الفيلم من الأفلام الكوميدية، التي شارك فيها الفنان محمد إمام الذي قام بشخصية مدرس تاريخ في منطقة صحراوية، والفنانة أسماء جلال، والنجم بيومي فؤاد، وباسم سمرة، ومصطفى غريب، ودينا محسن” ويزور “، وهذا الفيلم قام بتأليفه وإخراج المخرج شريف عرفة، وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب.

فيلم أهل الكهف

فيلم أهل الكهف من أبرز أفلام قائمة عيد الأضحى المبارك التي تنافس بقوة في الموسم، وهذا الفيلم من بطولة النجم الكبير خالد النبوي، والفنانة القديرة غادة عادل، بالإضافة إلى كوكبة من الفنانين” محمد ممدوح، ريم مصطفى، محمد فراج، محمود حميدة، أحمد عيد، فتحي عبد الوهاب، صبري فواز، مصطفى فهمي، عمرو عبد الجليل “، وقام هذا الفيلم تأليف أيمن بهجت قمر، والمخرج الكبير عمرو عرفة، وتدور أحداث الفيلم عن رواية مسرحية من أربعة فصول.

فيلم الجواهرجي

وهذا الفيلم تم الانتهاء من تصويره العام الماضي، ويضم هذا الفيلم نخبة كبيرة من الفنانين” محمد هنيدي، الفنانة القديرة لبلبة، منى زكي، أحمد السعدني، الفنان الراحل أحمد حلاوة، باسم سمرة، إطاره عماد، عرفة عبد الرسول، كما أن هذا الفيلم من تأليف الكاتب عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.