“كل دي اجازات” موعد اجازة شم النسيم 2024 في مصر والاجازات الرسمية في شهر مايو

يترقب عدد كبير من المصريين موعد اجازة شم النسيم 2024، كونه من أهم الأعياد التي تجتمع فيه الأسرة المصرية في الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ فهو يوم الإحتفال بقدوم فصل الربيع ويحصل الموظفين على إحازة رسمية وفي شهر مايو المقبل سوف يحصل العاملين في القطاع العام على إجازة رسمية تصل إلى 5 أيام ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف عليها سوياً.

موعد اجازة شم النسيم 2024 في مصر

حيث يحتفل الشعب المصري بشم النسيم بالخروج إلى النوادي والمتنزهات والحدائق العامة، وتناول الأطعمة المملحة مثل”السردين والملوحة والفسيج والرنجة” والبيض الملون والترمس وغيرها من الأكلات المشهورة في شم النسيم ، وتحرص العائلات المصرية في هذا اليوم على التجمع كونه يوم إجازة رسمية في عدد من القطاعات سواء العام والخاص، واستغلال الإجازة والاستمتاع بالجو الأسري الملئ بالفرحة والبهجة والسرور، ومن المقرر أن يكون موعد اجازة شم النسيم 2024 في مصر يوم 6 مايو 2024، وموعد اجازة عيد القيامة سوف يكون في 5 مايو 2024 ، وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن ترحيل إجازة عيد العمال إلى 2 مايو بدلاً من 1 مايو 2024 .

اجازات شهر مايو 2024 في مصر

وخلال الساعات الأخيرة بدأ عدد كبير من الأشخاص من شتى أنحاء الجمهورية في البحث عن اجازات شهر مايو 2024 والتي سوف نتعرف عليها من خلال السطور التالية….