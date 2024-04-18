“هتمتحن امتى؟؟”.. جدول امتحانات السادس الاعدادي 2024 العراق الدور الاول في جميع المحافظات وفقا لتصريحات وزارة التربية

جدول امتحانات السادس الاعدادي 2024، خلال الساعات الماضية قامت وزارة التربية العراقية بالاعلان عن جدول امتحانات السادس الاعدادي 2024 بشكل رسمي ليستعد الطلاب لأداء تلك الامتحانات من خلال زيادة ساعات المذاكرة والمراجعة ليحصلوا على أعلى الدرجات، إذ يعد السادس الاعدادي واحدا من أهم المراحل التعليمية، وننشر لكم جدول امتحانات السادس الاعدادي الدور الاول 2024 الذي سيتم العمل به في كافة المدارس.

جدول امتحانات السادس الاعدادي 2024

أما عن جدول امتحانات السادس الاعدادي 2024، فوفقا لما صرحت به وزارة التربية العراقية فأن امتحانات تلك المرحلة ستبدأ الشهر القادم، وتحديدا في يوم 12 من شهر مايو لتنتهي في يوم 19 من الشهر نفسه في كافة المدارس، على أن يؤدي الطلاب يوميا الامتحان في مادة واحدة، واليكم الجدول:

يوم 12 مايو 2024 امتحان التربية الدينية .

الإثنين الموافق 13 مايو 2024 امتحان اللغة العربية .

يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو امتحان اللغة الإنجليزية .

يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024 امتحان الرياضيات .

يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 امتحان الإجتماعيات.

يوم السبت الموافق 18 مايو امتحان العلوم.

يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 امتحان اللغة التركمانية.

جدول امتحانات الصف الثالث المتوسط 2024 الدور الأول

أما بالنسبة جدول امتحانات الثالث المتوسط 2024 الدور الأول، فستنطلق الامتحانات بداية من يوم 12 من الشهر نفسه وحتى يوم 19 أيضا:

يوم الأحد 12 مايو 2024 امتحان التربية الدينية .

يوم الإثنين الموافق 13 مايو 2024 امتحان اللغة العربية .

يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2024 امتحان اللغة الإنجليزية.

يوم الأربعاء، 15 مايو 2024 امتحان مادة الرياضيات

يوم الخميس الموافق 16 مايو 2024 امتحان مادة الاجتماعيات.

يوم السبت الموافق 18 مايو 2024 امتحان مادة العلوم.

وأخيراً يوم الأحد الموافق 19 مايو 2024 امتحان اللغة التركمانية.

فيما تم اعتماد جدول امتحانات السادس الاعدادي 2024 رسميا في جميع المديريات والادارات التعليمية في عموم المحافظات العراقية، على أن تعلن النتيجة عبر موقع نتائجنا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة.