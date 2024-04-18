بكل سهولة الآن.. حمل أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية في العراق 2024 عبر منصة مظلتي

خلال الفترة السابقة قد ارتفعت معدلات البحث عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية فيما يعرف تحت مسمى الوجبة الأخيرة، وذلك بعد الإعلان الذي قدمته وزارة العمل في وقت سابق عن اقتراب استلام الوجبة السابعة والأخيرة من الرعاية الاجتماعية هي عبارة عن صرف مبلغ مادي لجميع المقبولين بها، حيث توفره الدولة لمواطنيها وسنذكر في هذا المقال كافة التفاصيل لذا؛ تابعوا القراءة.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال بعض الخطوات التي وضحتها الوزارة، وهي الآتية:

يجب على المواطن الدخول على موقع منصة مظلتي.

ثم يقوم بالبحث على نظام الحماية الاجتماعية والضغط عليها.

من البرامج التي سوف يتم عرضها يرجى اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية.

ثم يكتب المواطن البيانات الخاصة به ومن ثم تحديد الوجبة المراد أن يقوم بالاستعلام عنها.

وعند الانتهاء من إدخال جميع بيانات يضغط على كلمة استعلام.

وفي خلال ثواني سيتم ظهور كشوف الاستعلام ومن ثم يمكن تحميلها على الجهاز والبحث بها عن اسم المشترك.

شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية بالعراق

كما قد وضعت الوزارة عدة شروط يجب الالتزام بها، ويعتبر من أهمها ما يلي: