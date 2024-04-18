جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لكافة المراحل الابتدائية للصف الرابع والخامس والسادس وفقًا لقرار وزارة التربية والتعليم لمحافظتي القاهرة والجيزة

العديد من أولياء أمور طلاب المرحلة الابتدائية لكافة الصفوف يبحثون عن جدول امتحانات الترم الثاني 2024، خاصة بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعديل جداول الامتحانات خلال الفترة الأخيرة لكافة الصفوف الابتدائية الرابعة والخامس والسادس الابتدائي، من المقرر أن تستهل الامتحانات يوم الأربعاء 8 مايو، وبناءًا على أهمية الموضوع نوضح خلال مقالنا الإخباري جداول الامتحانات الترم الثاني لكافة الصفوف في محافظتي القاهرة والجيزة.

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 للصف الرابع والخامس الابتدائي محافظة الجيزة

وفقًا لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحانات الترم الثاني 2024 للمرحلة الابتدائية في محافظة الجيزة، أن امتحانات الترم الثاني للصف الرابع والصف الخامس تستهل يوم الأربعاء الموافق 8 مايو وتنتهي يوم الأربعاء 15 مايو 2024 على أن يكون الجدول بالنحو التالي:

اليوم التاريخ المادة الأربعاء 8/5/2024 اللغه العربيه والتربيه الدينيه السبت 11/5/2024 العلوم والمهارات المهنية الإثنين 13/5/2024 اللغه الانجليزية والدراسات الاجتماعية الأربعاء 15/5/2024 الرياضيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي للترم الثاني محافظة الجيزة، حيث أنه من المقرر أن تبدأ اختبارات الصف السادس الابتدائي في محافظة الجيزة يوم الخميس الموافق 9 مايو وتنتهي يوم الخميس 16 مايو 2024 على أن تستغرق فترة امتحانات الصف السادس سبعة أيام كما موضح بالجدول التالي:

اليوم التاريخ المادة الخميس 9/5/2024 اللغه العربيه والتربيه الاسلاميه الاحد 12/5/2024 العلوم والمهارات المهنية الثلاثاء 14/5/2024 اللغة الانجليزية والدراسات الاجتماعية الخميس 16/5/2024 الرياضيات والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية لكافة الصفوف محافظة القاهرة

طبقا لقرارات وزارة التربية والتعليم، قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة باعتماد جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لكافة الصفوف الابتدائية من الرابع والخامس والسادس، على أن تبدأ الامتحانات يوم الأربعاء 8 مايو وتستمر حتى يوم الإثنين 13 مايو 2024، بالإضافة إلى أن محافظ القاهرة شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء فترة الاختبارات حرصًا على سلامة كافة الطلاب في كافة الصفوف التعليمية، وذلك بهدف تقديم التيسير والسهولة والسلامة لجميع الطلاب.