« اعرف قبضك بقى كام» وزارة المالية تُعلن جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2024 بعد الزيادة الجديدة

أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف رواتب العاملين بالدولة، وبحسب ما أقرته وزارة المالية فإن جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2024 سيتم تنفيذه خلال أيام، فمن باب التيسير والتسهيل على المواطنين فإن الوزارة خصصت أيام معينة من كل شهر ميلادي يتم أثنائها صرف أجور الموظفين وأصحاب المعاشات، واعتباراً من يوم 21 أبريل سيتم البدء في صرف الرواتب.

جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2024

قامت وزارة المالية المصرية بطرح جدول صرف مرتبات شهر أبريل 2024 الذي من خلاله سيتم صرف الرواتب لكل العاملين بالقطاعات التابعة للدولة، حيث سيتم إيداع جميع المستحقات المالية لكافة الموظفين خلال أيام، ومن المقرر أن يبدأ الصرف في يوم 21 أبريل، ويستمر ذلك 5 أيام متتالية، ليصبح آخر أيام الصرف هو يوم 25 أبريل 2024، وفيما يلي جدول الصرف:

تصرف رواتب شهر أبريل في يوم 21 للوزارات التالية: وزارة التضامن الاجتماعي، مجلس الأمن القومي، وزارة التموين والتجارة الداخلية، وزارة الإسكان والقوى العاملة، مجلس النواب، مجلس الدفاع الوطني.

تصرف أجور الموظفين في يوم 22 أبريل للوزارات التالية: التربية والتعليم، الرياضة، المالية والزراعة، دار الإفتاء المصري والأزهر، المحكمة العليا الدستورية، مجلس الوزراء، هيئة القضاء الدولية.

تصرف مرتبات شهر أبريل في يوم 23، 24،25 للآتي: لكل العاملين الذين تخلفوا عن سحب رواتبهم في المواعيد المحددة لهم.

الحد الأدنى لرواتب شهر أبريل 2024

تنفيذاً لحزمة الإجراءات الكبيرة التي اعتمدها رئيس الجمهورية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى الضعف وزيادة رواتب الموظفين بقطاعات الدولة وفقاً للدرجة الوظيفية لكل عامل، فإن جدول الزيادات جاء كالتالي: