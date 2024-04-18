اعرف امتى هتبدأ إجازتك.. معهد البحوث الفلكية يعلن موعد عيد الأضحى المبارك 2024 لهذا العام

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية موعد عيد الأضحى المبارك 2024 خلال الأيام السابقة، فطبقاً للحسابات الفلكية فإن غرة ذي الحجة ستكون بعد الاقتران الذي سيحدث في تمام الساعة 2:39 مساءً وذلك بحسب التوقيت المحلي للقاهرة، والموافق يوم الخميس 6 يونيو وهو يوم الرؤية، وأكد المعهد أن أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الأحد الموافق 16 يونيو وعليه فإن يوم وقفة عرفات هو السبت الموافق 15 يونيو 2024.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

أعلن خبراء المعهد القومي موعد عيد الأضحى المبارك 2024 منذ عدة أيام، حيث أوضح أن غرة شهر ذي الحجة ستكون يوم 7 يونيو بعد استطلاع الرؤية في اليوم الذي يسبقه، وبناء على الحسابات الفلكية فإن أيام التشريق سوف تبدأ يوم الأحد 16 يونيو 2024، ومن الجدير بالذكر فإن الرأي النهائي في ذلك هو للمملكة العربية السعودية لارتباطها بنسك الحج، ولقد أضاف المعهد أن هلال شهر ذي الحجة سيبقى في سماء القاهرة 18 دقيقة وفي السعودية 11 دقيقة بعد غروب يوم الرؤية.

موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 2024

يحتفل المسلمون في جميع بقاع الأرض بعيد الأضحى المبارك من كل عام، حيث ينتهي حجاج بيت الله من أداء مناسك الركن الأخير من أركان الإسلام، ووفقاً لما جاء في الحسابات الفلكية فإن أيام إجازة عيد الأضحى سوف تكون كالتالي: